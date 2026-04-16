МТС расширила LTE-сеть в «молочной столице» Приморья

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Хорольском районе Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% сразу в трех населенных пунктах района – Ярославском, Вознесенке и Новодевице. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в зону улучшения качества сети МТС попали около 11 тыс. жителей Хорольского района. После проведенных технических работ они могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы и видеоролики в онлайн-кинотеатре и на стриминговых платформах.

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами
Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами Цифровизация

Хорольский район – один из крупных районов центрального Приморья. Основу его экономики составляет сельское хозяйство, преимущественно мясомолочного направления. Также из-за близости озера Ханка в районе активно развивается туризм. Обновленная телеком-инфраструктура позволит здесь внедрить цифровые решения для агрокомплекса и туристической сферы, в том числе интернет вещей, облачные сервисы и геоаналитику.

«МТС развивает сеть LTE на территории всех муниципальных образований Приморского края, в том числе в небольших населенных пунктах. В этом году мы проводим масштабный рефарминг сети в ряде городов и районов Приморья и расширяем нашу сеть «четвертого поколения». Ранее мы обновили LTE-сеть в Ольге, Славянке и Ливадии, а также Владивостоке и Артеме», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Другие материалы рубрики

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

Гигант российской микроэлектроники нарастил долги и получил убытки на миллиарды

«Авито Тех» расширяет модель поставки платформы A/B-тестирования

VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

В России создан роботизированный снайперский комплекс с искусственным интеллектом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще