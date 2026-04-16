МТС прокачала связь в Ленинском районе Новосибирска

МТС улучшила мобильную связь в Ленинском районе Новосибирска. В результате монтажа новых и обновлении текущих телекоммуникационных объектов улучшилось качество связи и увеличилась емкость сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС построили и модернизировали оборудование в разных локациях Ленинского района. Так, значительные улучшения качества связи жители и гости района могут заметить в районе частного сектора вдоль улиц 1-ой и 2-ой Портовой, улицы Котовского в районе пересечения с Ватутина, на Большой, Связистов, Титова, на Степной в районе пересечения со Станиславского, а также на площади Маркса.

«Благодаря проведенным работам в Ленинском районе выросла емкость сети — это ее способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Теперь в часы пик интернет будет стабильнее. Это особенно важно для динамично развивающегося левого берега. Район активно строится и прирастает новыми объектами. Уже в этом году планируют сдать первую очередь гостиницы «Турист». Площадь Маркса и сегодня является крупным транспортным узлом, а вскоре станет еще более значимой точкой притяжения для гостей и жителей города. Наша задача сделать так, чтобы современная связь была доступна здесь каждому», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

