Компания «Мострансавто» реализовала проект импортозамещения на базе «Р7 офис» и Astra Linux

Российская транспортная компания «Мострансавто» объявила о завершении проекта по импортозамещению офисной ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта осуществлен переход на отечественные решения «Р7 офис» и Astra Linux, обеспечивающие непрерывность и высокую доступность ключевых бизнес-процессов.

Проект охватил 2,5 тыс. пользователей и включал полный цикл работ: от проектирования архитектуры и внедрения до последующего сопровождения комплексного решения. В результате создана современная отказоустойчивая система, объединяющая офисное программное обеспечение, хранилище документов и систему совместной работы для внутренних и внешних пользователей.

Проект осуществлен консорциумом компаний «Юнити» и «2Д Системс». Поскольку специфика работы Мострансавто предъявляет самые высокие требования по надежности и непрерывности работы информационных систем в режиме 7/24/365 (семь дней в неделю, круглосуточно в течение года), были сформированы очень жесткие требования к предлагаемому решению.

Директор по информационным технологиям «Мострансавто» Рафаел Сукиасян отметил: «Приступая к проекту, мы тщательно подходили не только к выбору продуктов от российских производителей, но и сформировали свои пожелания по дальнейшей эксплуатации решения, предусмотрев, помимо прочего, возможность расширения числа пользователей без изменений в архитектуре предлагаемого решения. Чтобы убедиться в готовности к тяжелым условиям дальнейшей эксплуатации, мы включили нагрузочное тестирование как обязательный этап работ. Кроме того, мы получили полный набор необходимой документации и описаний, необходимый нашей службе эксплуатации, и гарантийную поддержку по всем компонентам системы».

Руководитель проекта в «Юнити» Альберт Исабеков сказал: «На этапе подготовки к проекту перед нами была поставлена задача не только подбора продуктов и выбора решения, но и организации инфраструктуры, взаимодействия и управления проектом. Мы смогли обеспечить не только соблюдение всех требований в части надежности, безопасности и доступности, но и провести весь цикл работ в чрезвычайно сжатые сроки. Именно готовность ИТ-инфраструктуры, обеспеченная нашими инженерами, а это не только серверный операционные ОС, но и подсистемы хранения, базы данных, сеть и даже коммуникации внутри команды, обеспечили успешность всего проекта».

«В основе решения, реализованного в «Мострансавто», докеризированная платформа «Р7 — Корпоративный сервер 2024», реализованная с учетом требований высокой доступности и масштабируемости. Архитектура включает: отказоустойчивое S3-хранилище данных; кластеризацию баз данных; брокера очередей; базы данных типа «ключ — значение»; разделение фронтенд- и бэкенд-трафика с использованием балансировщиков нагрузки. Балансировщики функционируют в отказоустойчивом режиме благодаря использованию протокола VRRP, что позволяет автоматически перераспределять нагрузку при сбоях и исключать простои», — сказал технический директор компании «2Д-Системс» Константин Свиридов.

Ключевым требованием проекта стало обеспечение высокой доступности всех компонентов — как аппаратных, так и программных. Решение гарантирует непрерывную работу бизнес-сервисов в режиме 24/7 даже при отказе отдельных узлов инфраструктуры.

«Показатель качества для любой ИТ-системы — безупречная работа. Объединенной команде проекта и экспертам «Мострансавто» удалось построить инфраструктуру, которая именно так и функционирует: надежно, стабильно, без сбоев и простоев. В результате заказчик получил предсказуемую и отказоустойчивую среду, способную выдерживать реальные нагрузки крупного транспортного предприятия в круглосуточном режиме», — сказал генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников.

Переход на «Р7 офис» и Astra Linux позволил «Мострансавто» не только обеспечить технологическую независимость, но и сформировать устойчивую основу для дальнейшей цифровой трансформации и развития сервисов компании.