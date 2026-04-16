CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ-чат «Яндекс Погоды» расскажет пользователям, когда зацветет береза, как спрятаться от сезонной аллергии и аллерген ли тополиный пух

«Яндекс Погода» продолжает развивать функционал сервиса для сезонных аллергиков, чтобы помочь им в сезон активного цветения. Теперь ИИ-чат «Яндекс Погоды» поможет аллергикам с вопросами про поллиноз. В один клик можно получить ответы на вопросы, «Когда зацветет береза?» или «Тополиный пух — это аллерген?». ИИ обрабатывает актуальные погодные данные, прогноз активности пыльцы и гео-локацию пользователя, чтобы дать наиболее релевантный ответ.

В ИИ-чате (по кнопке «спросить о погоде») аллергики теперь могут задать вопросы про пыльцу, и нейросеть даст ответ, основываясь на данных сервиса про цветение аллергенов. ИИ-чат доступен всем пользователям в приложении и на сайте «Яндекс Погоды».

В «Яндекс Погоде» доступна карта «Активности пыльцы», на которой аллергики могут отслеживать уровень пыльцы по восьми аллергенам — ольхе, березе, полыни, сорнякам, лещине, злакам, липе и амброзии. Кроме этого, в сервисе доступны видео от врачей-аллергологов Сеченовского университета с ответами на частые вопросы аллергиков.

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях
Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Гигант российской микроэлектроники нарастил долги и получил убытки на миллиарды

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

В России создан роботизированный снайперский комплекс с искусственным интеллектом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще