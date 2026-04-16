«Диасофт» добавила в «Трекер задач» функциональность для кастомизации интерфейса продукта

Компания «Диасофт» продолжает расширять возможности продукта «Трекер задач». Он входит в состав решения Digital Q.Tasks&Teams и предназначен для централизованного управления всеми задачами, учета трудозатрат и контроля соответствия бизнес-процессам организации. В продукт добавлена новая функциональность – пользователи могут самостоятельно настраивать жизненный цикл задач, что стало возможным за счет расширения интеграции продукта «Трекер задач» с Digital Q.BPM, технологической платформой для проектирования, отладки, миграции и анализа бизнес-процессов. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофт».

В едином интерфейсе продукта «Трекер задач» теперь доступны два новых уровня кастомизации: «Визуальное проектирование статусной модели». Благодаря дизайнеру «Машина состояний» (входит в состав Digital Q.BPM) можно создавать и редактировать схемы переходов, добавлять новые статусы, задавать условия и временные ограничения. Настройка логики работы задач не требует написания сложных SQL-запросов или обращений в техническую поддержку благодаря технологии no-code; «Настройка пользовательских полей на форме задачи». С помощью продукта «Расширенные атрибуты» в составе Digital Q.BPM в карточку задачи добавляются любые данные: от бюджета до кода проекта или даты согласования. Поле включается в интерфейс в несколько кликов. Все изменения применяются в реальном времени (рантайм) и мгновенно становятся доступны всем участникам процесса.

Ключевое преимущество новой функциональности – адаптивность продукта «Трекер задач» к существующим процессам предприятия. Теперь настройка задач осуществляется силами самой команды и не требует привлечения ресурсов разработки. Такой подход позволяет оперативно перенастраивать процессы под актуальные бизнес-задачи, сохраняя гибкость управления и независимость от ИТ-инфраструктуры.

Digital Q.Tasks&Teams предназначено для организации рабочих процессов, системного подхода к управлению командами и повышения качества выполнения задач в компаниях из любых отраслей экономики. С октября 2025 г. «Диасофт» предоставляет бесплатную версию решения. Скачать дистрибутив можно на сайте решения, заполнив простую форму, ознакомившись и приняв лицензионное соглашение.