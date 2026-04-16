«Бахетле» внедряет искусственный интеллект в управление бизнесом и операционную аналитику

Группа компаний «Бахетле», гастрономическая экосистема Татарстана, подводит итоги первого этапа внедрения ИИ-ассистента в операционную деятельность. Возможности нейросетей используются в аналитике, маркетинге, производстве, закупках, финансах и управлении персоналом — это позволило перейти к более глубокому анализу бизнес-процессов и ускорить принятие управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители «Бахетле».

Главным результатом пилотного проекта стал качественно иной уровень аналитики. Внедрение ИИ-ассистента позволило специалистам автоматизировать технические этапы анализа и сосредоточиться на интерпретации данных и принятии решений, что повысило оперативность и эффективность аналитики.

В компании стали доступны многоуровневые аналитические срезы по ключевым направлениям бизнеса: комплексный мониторинг цен конкурентов с анализом динамики по категориям и брендам, анализ управления товарными запасами, глубокий разбор эффективности промоакций и их влияния на трафик, средний чек, маржинальность категории и поведение смежных товарных групп, в логистике, в прогнозировании заказов, в управлении выкладкой, детальный срез динамики продаж собственных изделий в разрезе категорий, сезонов и магазинов, что позволило провести корректировку производственного плана и приоритизировать ассортимент.

Маркетинг применяет инструмент для подготовки контента, конкурентного анализа, разработки промо-кампаний, стратегических отчетов и других задач. Все это выполняется в три-четыре раза быстрее и с более структурированной аргументацией.

В производственном направлении система используется для анализа продаж собственного ассортимента, подготовки технологических карт и оценки трендов рынка готовой еды. Задачи, прежде занимавшие несколько дней, теперь решаются за несколько часов с более детальной структурой выводов.

Кадровая служба применяет ИИ при разработке должностных инструкций, регламентов и вакансий, что позволяет ускорить процессы и учитывать актуальные требования законодательства. Руководители подразделений используют инструмент для подготовки управленческих решений, анализа рынка и оценки эффективности проектов.

В компании подчеркивают, что внедрение ИИ не заменяет специалистов, а позволяет высвободить время для задач, требующих экспертизы и стратегического подхода. Сотрудники тратят меньше времени на подготовку документов и таблиц и больше — на анализ, планирование и развитие направлений бизнеса.

Пилотный проект по внедрению ИИ-инструментов в «Бахетле» стал частью общей стратегии цифровой трансформации компании, направленной на повышение прозрачности процессов, точности прогнозирования и управляемости бизнеса. В ближайшее время планируется масштабировать систему на новые подразделения и магазины сети, а также интегрировать ИИ с управлением товарными остатками, логистикой и системой планирования производства.

По оценке компании, использование искусственного интеллекта позволяет сохранить главное преимущество «Бахетле» — гибкость, качество и скорость принятия решений даже при увеличении масштабов бизнеса.

