CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника Искусственный интеллект
|

Анонсирован Sobixel AI – 3D интраоральный сканер с видеосъемкой и ИИ для домашнего ухода за зубами и специалистов стоматологии

Компания Tap Medical, разрабатывающая программное обеспечение и искусственный интеллект для стоматологии Dentaltap, и стартап Sobixel запускают новое направление – разработку 3D–сканеров и искусственного интеллекта для диагностики заболеваний полости рта. Об этом CNews сообщили представители Tap Medical.

Сканер Sobixel AI использует технологию непрерывной видеосъемки для создания точной трехмерной модели зубов и полости рта. В отличие от классических покадровых сканеров, он формирует 3D–модель в реальном времени, объединяя последовательность видеокадров и обеспечивая высокую детализацию поверхности зубов, мягких тканей и прикуса. Такой подход ускоряет процесс сканирования, повышает точность и делает диагностику более комфортной.

Искусственный интеллект

После съемки видео высокого разрешения сканер на лету преобразует его в 3D–модель, а искусственный интеллект сразу анализирует зубы на наличие аномалий поверхности, отмечает их расположение и оценивает риск конкретного заболевания. При обнаружении проблемы ИИ добавляет ее в карту пациента на графическую формулу и прикрепляет видео для подтверждения. Sobixel AI может автоматически записать пациента на прием без участия сотрудников клиники, если визит считается рекомендуемым или обязательным.

На кого ориентирован сканер

Сканер планируется использовать как в профессиональном сообществе стоматологов, так и пациентами для быстрой диагностики состояния полости рта и передачи данных лечащему врачу. Модели для врачей будут отличаться характеристиками сканеров. Пациент вместе со сканером получает мобильное приложение с функцией хранения видео и отправки результатов сканирования непосредственно в облачное ПО для автоматизации стоматологической практики.

Характеристики Sobixel AI

Сканер имеет шарообразную головку диаметром примерно 1,5–1,75 см, закрепленную на трубке длиной 12–15 см и диаметром около 2,5 см, где размещается литий–ионная цилиндрическая батарея емкостью 1500–1600 мАч, обеспечивающая 40–45 минут работы при среднем потреблении 8 Вт. Крепление головки к трубке жесткое, но позволяет легкую замену, а сам корпус выполнен влагозащищенным и анатомически удобным для использования.

Сканер оснащен четырьмя камерами с разрешением 10 МП каждая: три боковые, расположенные по вершинам треугольника с углом обзора 60–90°, и одна центральная с углом 45–60°; сенсоры CMOS обеспечивают высокую чувствительность и низкий уровень шума, а потоковое видео доступно в формате RAW или с минимальным сжатием. Центральная камера дает точный фронтальный обзор, а боковые перекрывают центральную зону для расширения поля 3D–модели.

Освещение реализовано через LED–диффузоры между камерами с холодным белым светом и равномерной подсветкой без бликов, яркость регулируется со смартфона.

Для 3D–реконструкции используется мульти–стерео с перекрытием зон и центральной камерой для избыточности; алгоритмы включают совмещение потоков видео (frame registration), триангуляцию точек в зонах перекрытия и интерполяцию для краевых областей, что позволяет получать облако точек или mesh в реальном времени для визуализации на смартфоне.

Электроника основана на мощном встроенном чипе Snapdragon с 8 ГБ RAM для временного хранения потоков; пассивное охлаждение осуществляется через корпус и теплопроводящие элементы.

Передача данных на смартфон осуществляется по Wi–Fi Direct для основного потока видео и 3D–модели, а Bluetooth используется для управления устройством, смены режима и передачи небольших изображений; приложение на смартфоне обеспечивает визуализацию 3D–модели в реальном времени, управление подсветкой, запись и экспорт данных.

«Сканер Sobixel AI с 3D–видео и искусственным интеллектом открывает новые возможности для стоматологии и ухода за зубами. Он позволяет пациентам получать визуально понятную и точную информацию о состоянии полости рта, а стоматологам – быстро выявлять скрытые и ранние проблемы, планировать лечение с высокой точностью и оптимизировать рабочие процессы», – сказал CEO Tap Medical Ярослав Осетров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

