Анонсирован Sobixel AI – 3D интраоральный сканер с видеосъемкой и ИИ для домашнего ухода за зубами и специалистов стоматологии

Компания Tap Medical, разрабатывающая программное обеспечение и искусственный интеллект для стоматологии Dentaltap, и стартап Sobixel запускают новое направление – разработку 3D–сканеров и искусственного интеллекта для диагностики заболеваний полости рта. Об этом CNews сообщили представители Tap Medical.

Сканер Sobixel AI использует технологию непрерывной видеосъемки для создания точной трехмерной модели зубов и полости рта. В отличие от классических покадровых сканеров, он формирует 3D–модель в реальном времени, объединяя последовательность видеокадров и обеспечивая высокую детализацию поверхности зубов, мягких тканей и прикуса. Такой подход ускоряет процесс сканирования, повышает точность и делает диагностику более комфортной.

Искусственный интеллект

После съемки видео высокого разрешения сканер на лету преобразует его в 3D–модель, а искусственный интеллект сразу анализирует зубы на наличие аномалий поверхности, отмечает их расположение и оценивает риск конкретного заболевания. При обнаружении проблемы ИИ добавляет ее в карту пациента на графическую формулу и прикрепляет видео для подтверждения. Sobixel AI может автоматически записать пациента на прием без участия сотрудников клиники, если визит считается рекомендуемым или обязательным.

На кого ориентирован сканер

Сканер планируется использовать как в профессиональном сообществе стоматологов, так и пациентами для быстрой диагностики состояния полости рта и передачи данных лечащему врачу. Модели для врачей будут отличаться характеристиками сканеров. Пациент вместе со сканером получает мобильное приложение с функцией хранения видео и отправки результатов сканирования непосредственно в облачное ПО для автоматизации стоматологической практики.

Характеристики Sobixel AI

Сканер имеет шарообразную головку диаметром примерно 1,5–1,75 см, закрепленную на трубке длиной 12–15 см и диаметром около 2,5 см, где размещается литий–ионная цилиндрическая батарея емкостью 1500–1600 мАч, обеспечивающая 40–45 минут работы при среднем потреблении 8 Вт. Крепление головки к трубке жесткое, но позволяет легкую замену, а сам корпус выполнен влагозащищенным и анатомически удобным для использования.

Сканер оснащен четырьмя камерами с разрешением 10 МП каждая: три боковые, расположенные по вершинам треугольника с углом обзора 60–90°, и одна центральная с углом 45–60°; сенсоры CMOS обеспечивают высокую чувствительность и низкий уровень шума, а потоковое видео доступно в формате RAW или с минимальным сжатием. Центральная камера дает точный фронтальный обзор, а боковые перекрывают центральную зону для расширения поля 3D–модели.

Освещение реализовано через LED–диффузоры между камерами с холодным белым светом и равномерной подсветкой без бликов, яркость регулируется со смартфона.

Для 3D–реконструкции используется мульти–стерео с перекрытием зон и центральной камерой для избыточности; алгоритмы включают совмещение потоков видео (frame registration), триангуляцию точек в зонах перекрытия и интерполяцию для краевых областей, что позволяет получать облако точек или mesh в реальном времени для визуализации на смартфоне.

Электроника основана на мощном встроенном чипе Snapdragon с 8 ГБ RAM для временного хранения потоков; пассивное охлаждение осуществляется через корпус и теплопроводящие элементы.

Передача данных на смартфон осуществляется по Wi–Fi Direct для основного потока видео и 3D–модели, а Bluetooth используется для управления устройством, смены режима и передачи небольших изображений; приложение на смартфоне обеспечивает визуализацию 3D–модели в реальном времени, управление подсветкой, запись и экспорт данных.

«Сканер Sobixel AI с 3D–видео и искусственным интеллектом открывает новые возможности для стоматологии и ухода за зубами. Он позволяет пациентам получать визуально понятную и точную информацию о состоянии полости рта, а стоматологам – быстро выявлять скрытые и ранние проблемы, планировать лечение с высокой точностью и оптимизировать рабочие процессы», – сказал CEO Tap Medical Ярослав Осетров.