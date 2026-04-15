ЮАР начала применять российскую видеоаналитику на основе ИИ

Видеоаналитика компании NtechLab начала использоваться в одном из торговых центров ЮАР. Это первый проект разработчика в республике, на базе которого должно пройти тестирование технологий. Стороны уже обсуждают возможное расширение сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Искусственный интеллект анализирует видеопоток с установленных в торговом центре камер. Нейросеть подсчитывает количество посетителей и при пиковой нагрузке подает сигнал о необходимости увеличения количества персонала для улучшения обслуживания. Также ИИ следит за тем, чтобы покупатели не заходили в технические и административные помещения центра. Помимо того, видеоаналитика используется для контроля использования санитарным персоналом средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами Цифровизация

«Решения NtechLab широко применяются во многих дружественных странах. ЮАР – новый для нас регион, который значительно расширяет географию применения российской видеоаналитики. Мы видим большие возможности для внедрения ИИ-технологий в республике и уже рассматриваем возможности их использования как сфере безопасности, так и для улучшения комфорта городской жизни», – отметил директор по международному бизнесу NtechLab Сергей Титов.

Компания NtechLab реализовала проекты в 34 странах. Продукция разработчика представлена в Латинской Америке, в Индии и других странах БРИКС, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в государствах СНГ.

