«Яндекс» запустил новую функцию: теперь ИИ помощник научился запускать рекламные кампании

В «Директе» запустили новую функцию ИИ-помощника: он научился запускать рекламные кампании. Рекламодатели, которые используют его при запуске продвижения в режиме «Простой старт», получают на 30% больше конверсий, чем без него. Эффект подтвержден тестами на реальных кампаниях*. Такой значимый результат стал возможен за счет автоматизации трудоемких маркетинговых процессов, которые теперь занимают 10 минут.

ИИ-помощник заменяет эти процессы: анализирует бизнес; предлагает стратегию и параметры продвижения; выбирает оптимальные варианты бюджета для этих параметров; создает тексты и изображения под аудиторию; при необходимости генерирует лендинги и помогает с настройками через диалог прямо в чате в личном кабинете.

Рост конверсий связан с тем, что по сравнению со стандартным запуском в интерфейсе «Директа» в чате в режиме диалога ИИ-помощник выясняет у пользователя больше данных о специфике бизнеса.

Нейросетевые алгоритмы генерируют гипотезы о продукте, которые пользователь подтверждает либо опровергает, — это обеспечивает полноту данных для создания креативов. В результате баннеры и тексты точнее отражают суть бизнеса, лучше попадают в уникальное торговое предложение и становятся визуально привлекательнее для целевой аудитории. Перед запуском ИИ-помощник согласовывает ключевые параметры кампании и бюджет, обеспечивая контроль уже на этапе генерации.

Инструмент особенно полезен предпринимателям и владельцам бизнесов, которые хотят быстро запустить продвижение без глубокого погружения в настройки рекламного кабинета; а также опытным пользователям — для оптимизации рутинных задач и быстрого тестирования различных гипотез и креативов.

Технология работает на базе нового поколения нейротехнологий Yandex Neuro Ads — совокупности генеративных нейросетей на базе Alice AI и усовершенствованных моделей глубокого обучения.

«Новые возможности ИИ-помощника — шаг к агентности в рекламной индустрии. Сейчас ассистенту требуется брифовать пользователя, но скоро помощники смогут работать автономно: получить от рекламодателей бизнес-цель и в реальном времени самостоятельно выстраивать весь путь — от анализа конкурентов и генерации креативов до оптимизации кампании. Это не просто ускорение, а приближение смены подхода к настройке рекламы”, — сказал директор по продуктам и искусственному интеллекту «Яндекс Рекламы» Алексей Штоколов.

Новая функциональность доступна в режиме «Простой старт» в формате бета-тестирования; в будущем она будет масштабироваться на все продукты «Яндекс Директа».

В конце 2025 г. «Яндекс» запустил линейку ИИ-помощников для рекламодателей и рекламных площадок. В «Директе» ИИ-помощник умеет собирать аналитику по кампаниям, формировать отчет, а также отвечать на вопросы про статистику кампаний. Теперь ассистент научился запускать рекламные кампании.

*Согласно исследованию ООО «Яндекс» среди более чем 25 тыс. компаний, запустивших продвижение в «Простом старте» в сервисе «Яндекс Директ» с ИИ-помощником по сравнению с теми, кто запустил кампании без него. А/В-тестирование проходило в период с 20 февраля по 27 марта 2026 г., в нем приняли участие 50 тыс. компаний.