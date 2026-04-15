«Умная доставка» от «Норбит» теперь доступна в VK Cloud

Собственный продукт «Норбит» для управления доставкой последней мили «Умная доставка» (ранее Norbit CDS) добавлен в магазин приложений VK Cloud. Клиенты облачной экосистемы VK смогут использовать решение для автоматизации логистики, оптимизации маршрутов и снижения стоимости транспортировки. Об этом CNews сообщил представитель «Норбит».

«Умная доставка» учитывает при планировании множество параметров: габариты грузов и удобные слоты доставки, специфику транспортных средств, географические особенности. Статусы заказов отслеживаются и корректируются в режиме реального времени. Для сокращения издержек логист может автоматически распределять заявки, применяя разные критерии – стоимости, времени, дистанции. Платформа интегрируется с любыми CRM и ERP через API (программный интерфейс приложения).

Интеграция в маркетплейс VK расширит присутствие цифровых продуктов «Норбит» на рынке облачных b2b-систем. Система «Умная доставка» теперь доступна не только крупному бизнесу, но также малому и среднему: розничным и интернет-магазинам, курьерским и логистическим службам, предприятиям HoReCa, производству и другим компаниям, которые предлагают доставку последней мили своим клиентам. Пользователи получат готовую гибкую платформу для автоматизации логистики с мгновенным подключением к безопасным цифровым инструментам. При этом будут экономить на инфраструктуре и ресурсах — для работы нужен только веб-браузер и мобильное приложение.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления
«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления Импортонезависимость

Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud, сказал: «Мы активно работаем с партнерами над расширением ассортимента маркетплейса VK Cloud. Нам важно, чтобы продукты, представленные на витрине, закрывали как можно больше потребностей потребителей из B2B-сегмента. Решение «Норбит» станет прекрасным дополнением существующего набора сервисов».

Артем Кулешов, директор по развитию бизнеса «Норбит», отметил: «Раньше мы предлагали продукт только по модели on-premise: система внедрялась в локальный ИТ-контур. Теперь же мы открываем для заказчиков облачное размещение, а с ним и возможности для стратегически важных конкурентных преимуществ. Качественное решение для автоматизации доставки последней мили становится доступнее для компаний любого размера. Это позволяет им эффективно управлять ключевым этапом логистической цепочки, от которого зависит удовлетворенность и лояльность клиентов».

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

