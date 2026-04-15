«СберТех» и SafeTech Lab помогут бизнесу создать доверенную инфраструктуру на отечественном ПО

Российские разработчики SafeTech Lab и «СберТех» подтвердили полную технологическую совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA с операционной системой Platform V SberLinux OS Server. Благодаря этому бизнес может использовать решения в связке для создания современного и надежного центра управления технологическими сертификатами в Linux-среде. Это позволит российским компаниям строить безопасную инфраструктуру на полностью отечественном стеке технологий. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Совместное применение SafeTech CA и Platform V SberLinux OS Server решает один из самых актуальных вопросов при переходе на Linux-системы — проблему потери контроля и автоматизации процессов выдачи и обновления сертификатов. Корпоративный центр сертификации от SafeTech Lab обеспечит автоматический выпуск, мониторинг и своевременное продление цифровых удостоверений для всех элементов ИТ-инфраструктуры и позволит организовать их защищенное взаимодействие под управлением Platform V SberLinux OS Server.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «В сотрудничестве с SafeTech Lab мы расширяем возможности российского бизнеса в построении современного ИТ-ландшафта. В комплексе наши решения позволят клиентам повысить отказоустойчивость бизнес-процессов в Linux-среде, исключив внезапные остановки сервисов из-за истекших сертификатов, а также снизить операционные издержки за счет автоматизации их выдачи. Благодаря централизованному применению единых строгих политик и исключению человеческого фактора из процессов управления сертификатами компании смогут усилить надежность и безопасность своей инфраструктуры».

Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab: «Операционная система от «СберТеха» разработана в соответствии с самыми строгими корпоративными требованиями, аналогичные стандарты применяются и ко всем интегрируемым с ней решениям. Подтвержденная совместимость удостоверяет, что SafeTech CA в полной мере соответствует этим стандартам и сможет обеспечить успешное управление сертификатами как сервисов в среде Platform V SberLinux OS Server, так и самой операционной системы. Широкие функциональные возможности наших продуктов делают их надежной технологической базой для импортозамещения российских компаний».

Platform V SberLinux OS Server — серверная операционная система корпоративного уровня, обеспечивающая высокую производительность различных приложений. Она предназначена для управления инфраструктурой, виртуализации оборудования и использования прикладных сервисов и ПО в облаке. Сегодня решение успешно эксплуатируется на более чем 330 тыс. серверов клиентов «СберТеха».

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов
Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов Импортонезависимость

SafeTech CA — российский корпоративный центр сертификации, который заменяет Microsoft CA в Windows-инфраструктурах, а также управляет жизненным циклом технологических сертификатов для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования Cisco и других компонентов ИТ-ландшафта.

Оба программных продукта зарегистрированы в реестре российского ПО и сертифицированы ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Это подтверждает, что решения отвечают требованиям регулятора к средствам защиты информации и могут использоваться в высоконагруженных системах и на объектах КИИ.

Другие материалы рубрики

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

В России создали нейросеть, предсказывающую свойства нефти и сокращающую время добычи

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще