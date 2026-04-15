ICL Soft и «Инферит» займутся развитием корпоративных ИТ‑решений для цифровой трансформации бизнеса

Российский вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и разработчик цифровых решений и поставщик ИТ‑услуг ICL Soft объявили о стратегическом партнерстве. Компании объединят усилия для развития отечественных ИТ‑инструментов корпоративного сегмента — с фокусом на глубокую интеграцию технологий, поддержку решений и масштабирование цифровых сервисов.

Ключевой элемент совместной работы — система «Инферит ИТМен». Она выполняет полную инвентаризацию, учет и контроль ИТ‑активов: агрегирует данные из разных источников, нормализует, идентифицирует, обогащает и типизирует их для создания единого источника достоверной информации об ИТ‑инфраструктуре организации. Решение оптимизирует затраты на ИТ‑активы и поставляет очищенные данные в системы управления ИТ‑услугами (ITSM).

Интеграция «Инферит ИТМен» в портфель решений ICL Soft позволит предлагать клиентам комплексные ITSM‑решения — с акцентом не на разовую продажу «коробочного» продукта, а на долгосрочную поддержку, адаптацию и масштабирование цифровых инструментов под реальные бизнес‑задачи. Такой подход обеспечит предприятиям гибкость в развитии ИТ‑инфраструктуры и поможет эффективнее управлять ресурсами.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления
«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления Импортонезависимость

«Сегодня критически важно не просто поставлять готовые решения, а выстраивать долгосрочные партнерские отношения с клиентами: сопровождать внедрение, помогать адаптироваться к новым инструментам и масштабировать цифровые сервисы по мере роста бизнеса. Особенно в текущих условиях особую значимость приобретают именно отечественные разработки — они обеспечивают технологическую независимость и позволяют быстро адаптировать ИТ‑системы под меняющиеся потребности рынка. Наше партнерство с “Инферитом” — пример такого подхода. Мы объединяем экспертизу в BPM и ITSM с мощными инструментами инвентаризации ИТ‑активов, чтобы создавать решения, которые реально меняют процессы и дают измеримый эффект», — сказал Дмитрий Золотарев, руководитель BPM-департамента ICL Soft.

«Сотрудничество с ICL Soft — важный шаг в развитии партнерской экосистемы “Инферит”. ICL Soft обладает уникальной отраслевой экспертизой и большим опытом внедрения ITSM‑решений. Уверен, что, объединив наши компетенции, мы предложим клиентам полностью прозрачную картину ИТ-инфраструктуры и максимально эффективные сценарии управления ИТ‑активами», — отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Другие материалы рубрики

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

В России создали нейросеть, предсказывающую свойства нефти и сокращающую время добычи

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще