CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Дачники и туристы Приморья встречают весну с улучшенным 4G

Улучшенное качество связи получили жители и гости Приморья. «МегаФон» построил дополнительные базовые станции в поселке Волчанец и селе Кипарисово. Это позволило улучшить качество мобильной связи и расширить зону устойчивого 4G к летнему сезону в популярных локациях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Кипарисово базовая станция была запущена к началу активного дачного сезона. Село расположено недалеко от Владивостока, поэтому с ранней весны и до поздней осени многие жители города выбирают его в качестве сезонного места жительства. Волчанец популярен у приморцев и гостей региона из-за расположения — небольшой поселок находится в бухте Восток. Сигнал новой базовой станции доступен на территориях туристических баз и вдоль прибрежной полосы.

Запуск дополнительных базовых станций в Кипарисово и Волчанце обеспечил равномерное распределение нагрузки, возможность пользоваться мобильными услугами для большего числа абонентов. Вместе с тем, усиление сети помогло разогнать скорость мобильной интернета в этих населенных пунктах до 40 Мбит/с.

«Оба поселения важные точки притяжения в первую очередь для жителей Приморья. В летние месяца в Кипарисово и Волчанце численность населения увеличивается в несколько раз за счет дачников и туристов. Усиление мобильной связи здесь стало результатом точечного анализа цифровой миграции и потребностей абонентов. Это позволит им комфортно пользоваться мобильными платежами, навигацией и другими сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Расширение телеком-сети «МегаФона» напрямую отвечает сезонным запросам: с апреля по октябрь в пригородных и прибрежных зонах Приморского края аналитики оператора фиксируют рост мобильного трафика на 30% относительно зимних месяцев. Инженеры активно готовят популярные летние локации к росту нагрузки: расширяют инфраструктуру и модернизируют существующую сеть.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще