Aston переходит на российское ПО «Сфера»

ИТ-компания Aston приобрела лицензии на отечественную платформу производства ПО «Сфера» (ИТ-холдинг «Т1»), которая полностью заменяет функционал Jira и других зарубежных сервисов для управления разработкой. Переход реализован в рамках внутренней стратегии импортозамещения. Об этом CNews сообщил представитель холдинга «Т1».

Компания использует ключевые модули платформы для проектирования и управления разработкой: «Сфера.Архитектура» — для автоматизации архитектурной функции, «Сфера.Реестр API» — для проектирования и хранения API, «Сфера.Задачи» — для управления проектами, «Сфера.Знания» — для хранения корпоративной информации, «Сфера.Пульс» — для оперативной отчетности. В состав решения вошли инструменты для совместной работы над кодом, проверки качества и для тестирования ПО – «Сфера.Код», «Сфера.Фунциональное тестирование» и другие. Использование такого набора модулей помогает ускорить выпуск ПО, повышает устойчивость ИТ-систем и снижает затраты за счет автоматизации CI/CD-процессов. Также в платформу встроены ИИ-агенты для повышения производительности ИТ-специалистов.

Сферой будут пользоваться 2,5 тыс. сотрудников компании. Решение объединило команды в единой системе и упростило процессы разработки ПО.

«Переход Aston на отечественную платформу демонстрирует зрелость российского рынка ИТ-решений. Ключевые преимущества «Сферы» — полная функциональность, сопоставимая с ведущими зарубежными аналогами, глубокая интеграция модулей и внедрение ИИ-технологий. Такой комплексный подход позволяет компаниям не только обеспечить технологическую независимость, но и повысить эффективность процессов разработки», — отметил Василий Саутин, коммерческий директор по продуктам вендора «Нота» (входит в ИТ-холдинг «Т1»).

«Для нас переход на новое решение — это не просто замена инструментов, а возможность по-новому выстроить процессы разработки. Как ИТ-компания мы не можем позволить себе компромиссы в надежности и функциональности. Перейдя на «Сферу», нам удалось сохранить привычный уровень эффективности и при этом избежать зависимости от зарубежных сервисов. При этом для нас важны и встроенные ИИ-функции в платформе: такие инструменты помогают разработчикам быстрее справляться с задачами, упрощают рутинные операции и в итоге положительно влияют на качество кода», — отметил представитель Aston.

