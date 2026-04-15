Advantech представила новые промышленные модули памяти SQRAM DDR5 со скоростью 7200 МТ/с

Компания Advantech представила новые промышленные модули памяти SQRAM DDR5 со скоростью 7200 МТ/с для удовлетворения растущих требований к обработке данных в сфере граничных вычислений. Производительность моделей на 12,5% выше таковой предыдущих поколений, объем памяти – 64 ГБ на модуль.

Производительность DDR5 7200 МТ/с на 12,5% выше по сравнению с предыдущим поколением DDR5 6400. Помимо более высокой пропускной способности, каждый модуль поддерживает до 64 ГБ памяти. Это позволяет компьютерам с искусственным интеллектом и высокопроизводительным рабочим станциям масштабировать системную память до 256 ГБ, полностью удовлетворяя растущие потребности вычислительных приложений, требующих интенсивной обработки данных.

Модуль DDR5 7200 CSODIMM/CUDIMM оснащен драйвером тактовой частоты (CKD) для повышения целостности сигнала и точной передачи данных при высокоскоростных операциях. Встроенные TVS-диоды нивелируют колебания входного напряжения, эффективно предотвращают повреждения от перегрузки по току и обеспечивают стабильную и долговечную эксплуатацию.

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях цифровизация

Серия DDR5 7200 разработана для эксплуатации в суровых условиях, диапазон рабочих температур составляет от −25 °C до 95 °C. Благодаря этому она отлично подходит для критически важных приложений в транспортной сфере, умных городах, оборонной промышленности и промышленной автоматизации.

Имеется эксклюзивное программное обеспечение SQ Manager от Advantech для удаленного мониторинга основных показателей: состояния модуля, температуры, информации SPD. Пользователи могут задавать собственные температурные пороги и контролировать температуру для поддержания стабильной работы системы.

