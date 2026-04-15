Административный центр Тазовского района Ямала получил высокоскоростной интернет «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» обеспечила оптическим интернетом поселок Тазовский на Ямале. Для этого специалисты компании построили новую магистральную линию связи протяженностью 350 километров. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Современная инфраструктура заметно улучшит доступ в Сеть в одном из самых труднодоступных населенных пунктов на северо-востоке округа. Проведенные технические работы за полярным кругом также увеличат число муниципалитетов Тазовского района, где впервые появится оптика «Ростелекома».

Виктор Югай, глава Тазовского района ЯНАО: «Приход высокоскоростного интернета в наш район – это важнейший шаг в повышении качества жизни людей, ведь современный ритм жизни требует мгновенных решений. Теперь тазовчане могут, не выходя из дома, пользоваться всеми преимуществами цифрового мира: от оформления документов на порталах до онлайн-обучения на лучших образовательных платформах страны. Высокое качество услуг связи – это новые стандарты комфорта, безопасности и саморазвития. Технологии приходят в район, чтобы упрощать повседневные дела и делать жизнь каждой семьи более насыщенной и удобной. Кроме районного центра, высокоскоростной интернет появился и в микрорайоне Тазовского – Газ-Сале».

Над проектом более полутора лет трудились десятки сотрудников компании «Ростелеком» и специализированная техника. Кроме Тазовского, к быстрому интернету были впервые подключены четыре месторождения двух газодобывающих компаний. Через их территории как раз и прошла новая оптическая магистраль.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Улучшение качества связи в Тазовском — сложный проект. В первую очередь из-за труднодоступности участков, где проходило строительство сетей, а также суровых климатических условий. Теперь скорость интернета в поселении увеличилась в 10 раз, что дало возможность местным жителям не только свободно выходить в Сеть, но и подключить дополнительные цифровые интеллектуальные услуги и сервисы. Новая магистраль до Тазовского позволит ''Ростелекому'' постепенно охватить оптической связью 100 % муниципалитетов района».