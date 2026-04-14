В линейке продуктов ИНКА 4.0 обновлен модуль для работы с данными в промышленности

В линейке продуктов российской платформы ИНКА 4.0 («Индустриальная Кибернетическая платформа 4.0») обновлен функциональный модуль нормативно-справочной информации «ИНКА.НСИ». Во второй релиз вошел ряд значимых изменений, которые позволят его пользователям, сотрудникам промышленных предприятий, работать с корпоративными справочниками быстрее, надежнее и удобнее.

Модуль позволяет вести сотрудникам промышленных предприятий корпоративные справочники: номенклатуры, оборудования, технологических параметров и других данных, которые используются в смежных системах управления производством. Он обеспечивает единую точку ввода и хранения справочной информации, исключает дублирование и противоречия в данных.

Одно из главных изменений заключается в повышении производительности системы. Разработчики оптимизировали внутренние механизмы формирования запросов и сократили количество обращений к базе данных при массовых операциях со справочниками. Это важно для предприятий, которые работают с большими объемами справочных данных и для которых скорость отклика системы критична в ежедневной работе.

Улучшен и поиск по справочникам. Теперь пользовательские поля отображаются в результатах первыми, а системные – во вторую очередь. Такая доработка поможет сотрудникам быстро ориентироваться в данных, не вникая в структуру базы.

В версии 2.0 появился механизм мягкого удаления данных. Если справочник был удален по ошибке, его можно восстановить из корзины обратно в структуру каталога. При этом система исключает любые манипуляции с данными справочников, пока они находятся в корзине, что обеспечивает сохранность информации.

Новый инструмент очистки истории изменений – changeLog-clear – позволяет удалять устаревшие записи из таблицы истории и предотвращать избыточный рост объема базы данных. Это положительно сказывается на скорости работы системы и упрощает ее обслуживание.

Кроме того, был обновлен интерфейс главной страницы и формы справочников в соответствии с актуальными стандартами платформы. Дизайн сделан более лаконичным, лишние элементы удалены. Единый стиль компонентов позволил снизить порог входа для новых пользователей.

«Нормативно-справочная информация крайне важна для промышленных предприятий, так как с ее помощью строится аналитика и управление производством. Если данные неточны или разрознены, теряется контроль над внутренними процессами. Новая версия модуля способна работать с данными любого объема без потери качества и скорости, а новые механизмы контроля и восстановления данных значительно повышают надежность всей системы», – сказал архитектор платформы ИНКА 4.0 Андрей Степанов.

