Центр аддитивных технологий ОДК запустил курс по созданию облегченных деталей на отечественном ПО

Центр аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) завершил обучение первой группы по программе «Топологическая оптимизация в Компас-3D». Восемь инженеров‑конструкторов предприятий концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) освоили создание моделей облегченных деталей в российском программном обеспечении. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Обучение проходило в авторизованном образовательном центре на базе ЦАТ. Специалисты предприятий «Сигнал» и «КНИРТИ» обучались работе с системой прочностного анализа APM FEM, интегрированной в российское ПО для автоматизированного проектирования «Компас-3D» от компании «Аскон».

Применение топологической оптимизации позволяет разрабатывать детали с минимальной массой при сохранении требуемых прочностных характеристик. Для авиационной и радиоэлектронной промышленности снижение массы деталей напрямую влияет на повышение эффективности и надежности изделий. Эффективным инструментом проектирования таких деталей является отечественная система прочностного анализа APM FEM в «Компас-3D».

«Переход промышлености на отечественный софт требует подготовки кадров, умеющих на этом ПО работать. Наши специалисты разработали курс повышения квалификации для инженеров 3D-печати, который охватывает все этапы создания легких и при этом прочных деталей с помощью российских программных продуктов. Первый набор успешно завершил обучение в авторизованном образовательном центре на базе ЦАТ. Повысить квалификацию здесь могут как специалисты предприятий Госкорпорации Ростех, так и сотрудники сторонних компаний», – отметила специалист по обучению персонала ЦАТ Анна Вивтоненко.

Курс повышения квалификации охватил полный цикл создания деталей: от постановки задач оптимизации до верификации готовой детали с последующей постобработкой. За 40 академических часов инженеры-конструкторы научились решать задачи оптимизации, проводить конечно-элементный анализ в системе APM FEM, интерпретировать результаты анализа, выполнять сглаживание геометрии и верификацию прочности.

«Мы уверены, что расширение знаний – это залог будущего успеха предприятия. По итогам обучения работники получили новые компетенции, которые в будущем нам помогут плавно и эффективно перейти на отечественное программное обеспечение», – сказала руководитель направления по подготовке кадров КНИРТИ Мария Лопарева.

Обучающиеся успешно прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации. Специалисты предприятий КРЭТ будут использовать полученные знания для разработки конструкций под аддитивное производство.