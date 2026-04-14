CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация Импортонезависимость
|

Центр аддитивных технологий ОДК запустил курс по созданию облегченных деталей на отечественном ПО

Центр аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) завершил обучение первой группы по программе «Топологическая оптимизация в Компас-3D». Восемь инженеров‑конструкторов предприятий концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) освоили создание моделей облегченных деталей в российском программном обеспечении. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Обучение проходило в авторизованном образовательном центре на базе ЦАТ. Специалисты предприятий «Сигнал» и «КНИРТИ» обучались работе с системой прочностного анализа APM FEM, интегрированной в российское ПО для автоматизированного проектирования «Компас-3D» от компании «Аскон».

Применение топологической оптимизации позволяет разрабатывать детали с минимальной массой при сохранении требуемых прочностных характеристик. Для авиационной и радиоэлектронной промышленности снижение массы деталей напрямую влияет на повышение эффективности и надежности изделий. Эффективным инструментом проектирования таких деталей является отечественная система прочностного анализа APM FEM в «Компас-3D».

«Переход промышлености на отечественный софт требует подготовки кадров, умеющих на этом ПО работать. Наши специалисты разработали курс повышения квалификации для инженеров 3D-печати, который охватывает все этапы создания легких и при этом прочных деталей с помощью российских программных продуктов. Первый набор успешно завершил обучение в авторизованном образовательном центре на базе ЦАТ. Повысить квалификацию здесь могут как специалисты предприятий Госкорпорации Ростех, так и сотрудники сторонних компаний», – отметила специалист по обучению персонала ЦАТ Анна Вивтоненко.

Курс повышения квалификации охватил полный цикл создания деталей: от постановки задач оптимизации до верификации готовой детали с последующей постобработкой. За 40 академических часов инженеры-конструкторы научились решать задачи оптимизации, проводить конечно-элементный анализ в системе APM FEM, интерпретировать результаты анализа, выполнять сглаживание геометрии и верификацию прочности.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
«Мы уверены, что расширение знаний – это залог будущего успеха предприятия. По итогам обучения работники получили новые компетенции, которые в будущем нам помогут плавно и эффективно перейти на отечественное программное обеспечение», – сказала руководитель направления по подготовке кадров КНИРТИ Мария Лопарева.

Обучающиеся успешно прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации. Специалисты предприятий КРЭТ будут использовать полученные знания для разработки конструкций под аддитивное производство.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Экс-главу создателя спутников для ГЛОНАСС обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще