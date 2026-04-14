«Телфин» внедряет транскрибацию и саммари звонков в «Битрикс24» для ИИ-анализа коммуникаций с клиентами

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с «Битрикс24» и запустил транскрибацию и резюмирование звонков в CRM. Новая функциональность обеспечивает стабильное автоматизированное внесение объективных данных по итогам каждого эпизода общения в систему. Это позволяет избежать потери важных деталей, а также непрерывно обогащать базу для оценки работы сотрудников, уровня удовлетворенности клиентов и их потребностей. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Совместное использование транскрибации и саммари звонков в «Битрикс24» создает полную картину взаимодействия с клиентом. Сотрудникам не надо самим заполнять карточки: расшифровка и резюме аудиозаписей автоматически фиксируются в CRM. Это помогает акцентировать внимание на важных моментах диалогов: потребностях клиента и причинах для обращения, договоренностях, принятых решениях, следующих шагах и др., освобождая сотрудников от необходимости запоминать детали и вручную вносить их в систему.

Новая функциональность доступна всем пользователям интеграции АТС «Телфин.Офис» с «Битрикс24». Теперь прямо в CRM в карточке клиента можно просмотреть транскрибацию телефонного разговора по ролям и резюме звонка. Нет ограничений и по числу расшифровок: в случае перевода вызова каждый из диалогов распознается и фиксируется в CRM. Система работает в автоматическом режиме по завершении вызова.

Кроме этого, новые возможности позволяют проводить качественный анализ коммуникаций с помощью ИИ. Чтобы получить репрезентативные данные по звонкам и более точечно изучать или оценивать их с учетом специфики бизнеса компании, можно задать собственный промт, а также использовать готовые сценарии: деловое письмо, контроль качества и краткий пересказ.

«Промт для создания делового письма автоматически создает краткую выжимку из разговора с клиентом, фиксируя все вопросы, итоги беседы, договоренности, а также формирует письмо-протокол. Резюме содержит информацию о ключевых задачах, которые необходимо выполнить сотруднику, помогая ему планировать работу с клиентом. Также резюмирование разговоров способствует более четкой и лаконичной передаче информации внутри команды и между отделами», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».