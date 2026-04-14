Система позиционирования и связи «Координата» прошла финальный отбор проектов программы «GreenTech Устойчивое развитие»

Решение для повышения эффективности и безопасности предприятий — система «Координата» (на базе сверхточного позиционирования и связи), разработанная системным интегратором и разработчиком ИТ-решений DCLogic, успешно прошло финальный отбор ежегодной программы развития экосистемы поставщиков для промышленности «GreenTech Устойчивое развитие», реализуемой Фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Система вошла в список 80 лучших проектов из 807 поданных заявок. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Программа направлена на формирование экосистемы доверенных поставщиков и реализуется при участии крупнейших корпораций России, а также ведущих научных и общественных организаций. Она позволяет решать ключевые задачи промышленных лидеров из разных секторов экономики и одновременно дает импульс для развития малого и среднего инновационного бизнеса, включая стартапы.

Система «Координата» была представлена в категории «Системы позиционирования и связи». Участие дало возможность продемонстрировать ценность решения ключевым заказчикам, наметить план пилотных проектов и побороться за грант Фонда «Сколково», что позволит ускорит развитие продукта.

«Система «Координата» — это реальный инструмент для повышения безопасности на горнодобывающих предприятиях, на основе целого комплекса технологий. Участие в финале программы позволит быстрее доносить идею нашего решения ведущим отраслевым заказчикам, провести пилоты при поддержке фонда и ускорить процесс внедрения системы «Координата». Внедрение данного решения, позволит снизить риски и сократить количество инцидентов в сложных условиях подземных работ и повысить безопасность», — сказал Павел Корякин, директор департамента промышленной автоматизации DCLogic.