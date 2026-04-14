Система позиционирования и связи «Координата» прошла финальный отбор проектов программы «GreenTech Устойчивое развитие»

Решение для повышения эффективности и безопасности предприятий — система «Координата» (на базе сверхточного позиционирования и связи), разработанная системным интегратором и разработчиком ИТ-решений DCLogic, успешно прошло финальный отбор ежегодной программы развития экосистемы поставщиков для промышленности «GreenTech Устойчивое развитие», реализуемой Фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Система вошла в список 80 лучших проектов из 807 поданных заявок. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Программа направлена на формирование экосистемы доверенных поставщиков и реализуется при участии крупнейших корпораций России, а также ведущих научных и общественных организаций. Она позволяет решать ключевые задачи промышленных лидеров из разных секторов экономики и одновременно дает импульс для развития малого и среднего инновационного бизнеса, включая стартапы.

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях
Система «Координата» была представлена в категории «Системы позиционирования и связи». Участие дало возможность продемонстрировать ценность решения ключевым заказчикам, наметить план пилотных проектов и побороться за грант Фонда «Сколково», что позволит ускорит развитие продукта.

«Система «Координата» — это реальный инструмент для повышения безопасности на горнодобывающих предприятиях, на основе целого комплекса технологий. Участие в финале программы позволит быстрее доносить идею нашего решения ведущим отраслевым заказчикам, провести пилоты при поддержке фонда и ускорить процесс внедрения системы «Координата». Внедрение данного решения, позволит снизить риски и сократить количество инцидентов в сложных условиях подземных работ и повысить безопасность», — сказал Павел Корякин, директор департамента промышленной автоматизации DCLogic.

Другие материалы рубрики

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

Экс-главу создателя спутников для ГЛОНАСС обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще