«Пермэнергосбыт» готовит отчетность по ФСБУ 4 с системой автоматизации Sumra

Компания «Пермэнергосбыт» выбрала систему Sumra компании Armus Pro для автоматизации выпуска РСБУ отчетности эмитента по новому стандарту ФСБУ 4/2023. Это позволило свести к минимуму ручные операции, сократить сроки выпуска отчетности и повысить ее качество. Об этом CNews сообщил представитель Armus Pro.

Новый стандарт существенно расширил состав раскрываемой информации годовой отчетности по РСБУ и увеличил объем промежуточной отчетности публичной компании до масштабов годовой. Рост нагрузки привел к переработкам сотрудников финансового отдела. Кроме того, специалисты использовали множество разрозненных источников информации для составления отчетности. Это вызывало сложности при консолидации показателей, особенно из биллинговых систем.

С помощью цифровизации компания планировала объединить все данные в одной системе, справиться с дополнительным объемом работ без увеличения штата, улучшить качество отчетности и освободить ресурсы для выполнения других задач.

Компания «Пермэнергосбыт» выбрала решение Sumra, так как оно автоматизирует практически все операции по подготовке финансовой отчетности — от загрузки и обработки первичных данных до формирования итоговой книжки отчетности с автообновлениями. Также сыграли роль опыт команды внедрения в аудиторско-консалтинговой компании PwC и быстрые сроки запуска системы.

Проект реализовали за 3 месяца. За это время специалисты Armus Pro настроили процесс переноса данных из «1С» в Sumra, обучили сотрудников заказчика, разработали правила округления и подготовили макеты таблиц, на основе которых формировалась итоговая книжка отчетности с пояснениями и примечаниями, соответствующими актуальному стандарту.

«Инструменты Sumra помогли улучшить качество выпускаемой отчетности. Так, с помощью кодировки проводок и их консолидации мы можем найти несоответствия в учете — лишние проводки, добавленные по ошибке. Кроме того, система проводит автоматическую сверку показателей при составлении форм отчетности и подсвечивает расхождения, которые нужно проверить и исправить», — отметила Наталья Шемякина, главный бухгалтер «Пермэнергосбыт».

«Автоматизация на базе Sumra — это не просто внедрение системы, это изменение подхода к подготовке отчетности. Фокус смещается с рутинных операций сверки и корректировки на стратегические вопросы учета. Данные становятся более прозрачными для бухгалтеров, так как можно отследить все изменения и при необходимости разобраться, как были получены итоговые суммы», — сказала Ксения Евлашина, руководитель проектов внедрения Sumra компании Armus Pro.

В ближайшем будущем «Пермэнергосбыт» планирует тиражировать Sumra для подготовки РСБУ отчетности других компаний группы, а также стартовать проект по автоматизации отчетности по МСФО.