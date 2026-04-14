CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Пермэнергосбыт» готовит отчетность по ФСБУ 4 с системой автоматизации Sumra

Компания «Пермэнергосбыт» выбрала систему Sumra компании Armus Pro для автоматизации выпуска РСБУ отчетности эмитента по новому стандарту ФСБУ 4/2023. Это позволило свести к минимуму ручные операции, сократить сроки выпуска отчетности и повысить ее качество. Об этом CNews сообщил представитель Armus Pro.

Новый стандарт существенно расширил состав раскрываемой информации годовой отчетности по РСБУ и увеличил объем промежуточной отчетности публичной компании до масштабов годовой. Рост нагрузки привел к переработкам сотрудников финансового отдела. Кроме того, специалисты использовали множество разрозненных источников информации для составления отчетности. Это вызывало сложности при консолидации показателей, особенно из биллинговых систем.

С помощью цифровизации компания планировала объединить все данные в одной системе, справиться с дополнительным объемом работ без увеличения штата, улучшить качество отчетности и освободить ресурсы для выполнения других задач.

Компания «Пермэнергосбыт» выбрала решение Sumra, так как оно автоматизирует практически все операции по подготовке финансовой отчетности — от загрузки и обработки первичных данных до формирования итоговой книжки отчетности с автообновлениями. Также сыграли роль опыт команды внедрения в аудиторско-консалтинговой компании PwC и быстрые сроки запуска системы.

Проект реализовали за 3 месяца. За это время специалисты Armus Pro настроили процесс переноса данных из «» в Sumra, обучили сотрудников заказчика, разработали правила округления и подготовили макеты таблиц, на основе которых формировалась итоговая книжка отчетности с пояснениями и примечаниями, соответствующими актуальному стандарту.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

«Инструменты Sumra помогли улучшить качество выпускаемой отчетности. Так, с помощью кодировки проводок и их консолидации мы можем найти несоответствия в учете — лишние проводки, добавленные по ошибке. Кроме того, система проводит автоматическую сверку показателей при составлении форм отчетности и подсвечивает расхождения, которые нужно проверить и исправить», — отметила Наталья Шемякина, главный бухгалтер «Пермэнергосбыт».

«Автоматизация на базе Sumra — это не просто внедрение системы, это изменение подхода к подготовке отчетности. Фокус смещается с рутинных операций сверки и корректировки на стратегические вопросы учета. Данные становятся более прозрачными для бухгалтеров, так как можно отследить все изменения и при необходимости разобраться, как были получены итоговые суммы», — сказала Ксения Евлашина, руководитель проектов внедрения Sumra компании Armus Pro.

В ближайшем будущем «Пермэнергосбыт» планирует тиражировать Sumra для подготовки РСБУ отчетности других компаний группы, а также стартовать проект по автоматизации отчетности по МСФО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Экс-главу создателя спутников для ГЛОНАСС обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще