OCS займётся продвижением операционной системы SelectOS

Компания OCS объявила о том, что совместно с провайдером сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel запускает продвижение серверной операционной системы SelectOS через свою партнёрскую сеть, объединяющую более 7 тыс. дилеров и интеграторов в десятках регионов России.

OCS включила SelectOS в портфель инфраструктурного программного обеспечения. Операционная система разработана компанией Selectel для работы серверных приложений в корпоративных ИТ-средах и уже используется более чем в 5 тыс. клиентских инфраструктур. По данным компании, число полноценных установок системы увеличивается в среднем на 34% ежемесячно.

SelectOS поставляется с набором предварительно настроенного серверного программного обеспечения. В него входят веб-серверы, балансировщики нагрузки, серверы баз данных и встроенные инструменты резервного копирования. Обновление программного обеспечения и критически важных компонентов обеспечивается через локальное хранилище данных, размещённое на инфраструктуре Selectel в России. Операционная система включена в реестр российского программного обеспечения, что позволяет использовать её в проектах, связанных с критической информационной инфраструктурой.

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами
Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами Цифровизация

Сотрудничество позволит OCS расширить портфель отечественного системного программного обеспечения, а Selectel — увеличить доступность SelectOS для корпоративных заказчиков. Вендор также получит доступ к дополнительным инструментам продвижения через инфраструктуру дистрибьютора: демонстрационные онлайн-стенды и техническую поддержку со стороны инженерной команды OCS.

«Совместная работа OCS и Selectel — важный шаг для укрепления позиций обеих компаний на рынке инфраструктурного программного обеспечения. Партнёрская сеть OCS получит возможность внедрять в проекты заказчиков современную операционную систему SelectOS, разработанную в России. В свою очередь, о её технологичности и надёжности узнают тысячи компаний по всей стране», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS.

Другие материалы рубрики

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

Экс-главу создателя спутников для ГЛОНАСС обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще