НВБС: российские ЦОДы рискуют столкнуться с массовыми перегревами из-за роста ИИ-нагрузок

Компания НВБС, российский системный интегратор и производитель технологических решений, сообщила о результатах тестирования, оценки и аналитики своей лаборатории. Эксперты НВБС проанализировали готовность инженерной инфраструктуры отечественных центров обработки данных (ЦОД) к стремительному росту вычислительных нагрузок, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Вывод аналитиков: текущая инфраструктура подошла к пределу своих возможностей.

Активное развертывание высокоплотных ИИ-кластеров приводит к беспрецедентному увеличению энергопотребления ИТ-оборудования — этот показатель уже достигает 120 кВт на одну серверную стойку. Подобный скачок кардинально повышает требования к системам отвода тепла и электропитания.

По оценке лаборатории НВБС, для подавляющего большинства действующих российских ЦОД тепловые нагрузки свыше 50–60 кВт на стойку являются критическим порогом. Практика показывает, что в подобных экстремальных условиях классические системы воздушного охлаждения перестают справляться с отводом тепла и больше не способны гарантировать необходимую стабильность температурного режима для безотказной работы серверов.

Параллельно на ИТ-рынке формируются новые базовые требования к энергетической архитектуре ЦОД. В НВБС отмечают, что индустрия постепенно смещается в сторону решений, рассчитанных на сверхвысокую плотность мощности. Среди ключевых трендов — внедрение новых стандартов распределения питания (в частности, архитектуры 415V), а также ужесточение требований к уровню резервирования и общей устойчивости энергоснабжения объектов.

«В перспективе ближайших одного-двух лет рынок будет вынужден ускоренно переходить от классических воздушных схем к гибридным и жидкостным решениям охлаждения — в первую очередь к технологии cooling on chip (охлаждение непосредственно на чипе), — сказал Дмитрий Антонюк, технический директор НВБС. — Параллельно дата-центрам предстоит серьезно адаптировать свою энергетическую инфраструктуру под новые требования высокоплотных ИИ-кластеров. Без модернизации рост ИИ-нагрузок будет повышать риск перегревов, аварийности оборудования и деградации качества сервиса».

Эксперты НВБС подчеркивают, что операторам коммерческих и корпоративных дата-центров уже сегодня необходимо закладывать жидкостные системы охлаждения и модернизированные схемы электропитания в стратегии строительства и реконструкции парка, чтобы сохранить конкурентоспособность в эпоху ИИ.