«Микрон» и Центр компетенций Минобрнауки России подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке инженерных кадров

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и Центр компетенций Минобрнауки России по продвижению результатов научно технической деятельности подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны нацелены на продвижение отечественной компонентной базы в разработках организаций, подведомственных Минобрнауки России. Об этом CNews сообщил представитель «Микрона».

Партнёрство поможет ускорить внедрение научных разработок, популяризировать российскую инженерную школу в сфере микроэлектроники и увеличить долю отечественных электронных компонентов при проектировании приборов, устройств и электронных модулей различного назначения. В рамках сотрудничества стороны создадут совместные рабочие группы, будут обмениваться научно технической информацией и совместно участвовать в профильных мероприятиях для продвижения научно технических разработок подведомственных Минобрнауки организаций.

Микроэлектроника – одна из критических сквозных технологий, необходимых для технологического суверенитета и лидерства. Подготовка кадров является одной из приоритетных задач для развития отрасли.