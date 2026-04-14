«МегаФон» внедрил роботов-рекрутеров Vocamate AI для подбора персонала в салоны связи

«МегаФон» внедрил роботов-рекрутеров Vocamate AI для подбора персонала в салоны связи. За девять месяцев проекта 30% вакансий «МегаФон» были закрыты с помощью системы автоматизированного подбора кандидатов. Об этом CNews сообщили представители компании «Проф ИТ».

Рынок массового подбора персонала в последние годы один из самых высококонкурентных и традиционные методы подбора перестают работать. В этих условиях, чтобы ускорить найм персонала, «МегаФон» вместе с компанией «Проф ИТ», технологическим партнером в сфере роботизации коммуникаций, внедрил цифровую систему по роботизации найма. Система подбора персонала встраивается в действующий процесс.

В проекте используются голосовые роботы и чат-боты с функциями RPA для подбора менеджеров по продажам. Решение реализовано на базе платформы Vocamate AI и интегрировано в единый цифровой контур системы массового найма в «МегаФоне».

В новой модели автоматизированного подбора роботы ищут кандидатов по заданным критериям на работных сайтах, связываются с ними для проведения первичного отбора, записывают подходящих соискателей на собеседование и собирают обратную связь по итогам встреч. Кроме того, они участвуют в отработке входящих откликов, мгновенно связываясь с заинтересованными кандидатами.

Комплексная система цифрового поиска персонала позволяет компании быстро находить потенциальных сотрудников, сокращать сроки закрытия вакансий и затраты на найм. При этом она делает процесс более комфортным и гибким: соискатель получает быстрый ответ в удобном формате – чат/голос/SMS, выбирает подходящий по локации салон продаж и удобное время для интервью.

Внедрение платформы позволило увеличить количество назначенных собеседований на 30% за счет повышения эффективности первого контакта с кандидатами и сократить время, затрачиваемое рекрутерами на рутинные операции.

«В условиях острой конкуренции за кадры в массовом сегменте скорость реакции на отклик — наш ключевой приоритет. Виртуальные рекрутеры не просто оптимизируют рутину: они превращают процесс найма в качественный технологичный опыт, который демонстрирует кандидатам, что «МегаФон» — лидер по скорости в самом широком смысле. Мы моментально обрабатываем входящие запросы и в максимально короткие сроки проводим собеседование, что позволяет закрывать вакансии быстрее. В перспективе мы масштабируем решение на другие массовые позиции и адаптируем сценарии для поиска офисного персонала», — отметил Артем Ясько, руководитель проектов по методологии и автоматизации подбора персонала в «МегаФоне».

«Автоматизация найма — это не просто технологическая инновация, а инструмент роста бизнеса. Сегодня, чтобы нанять штат для сети магазинов, HR-специалистам нужно проанализировать тысячи резюме в день. Виртуальные рекрутеры Vocamate AI за минуты обрабатывают огромный объем резюме и моментально связываются с кандидатами. Это помогает компаниям снизить нагрузку на HR-службу, сократить операционные расходы, ускорить найм и получить стратегическое преимущество на рынке труда», — сказал Сергей Четвертаков, генеральный директор «Проф ИТ».