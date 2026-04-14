«Гамма Тех» расширила возможности САПР для антенных и волноводных структур

«Гамма Тех» (направления систем автоматического проектирования корпорации ITG) представила обновление флагманского продукта САПР — Gamma 2026.1. Новая версия сосредоточена на ускорении инженерных расчетов и расширении инструментов проектирования антенных систем, включая новые возможности синтеза решеток и моделирования волноводных структур.

В новой версии реализован режим синтеза антенных решеток. Он позволяет формировать конфигурации на основе диаграмм направленности одиночных излучателей, управлять амплитудно-фазовыми параметрами элементов, создавать собственную апертуру (круглые, прямоугольные) и анализировать итоговые характеристики излучения. Инструмент упрощает подбор оптимальной структуры решетки под заданные требования.

В обновлении расширены возможности моделирования волноводных структур. В системе реализован круглый волноводный порт с поддержкой основной моды TE₁₁, а также добавлены симметричные порты для задач с H-плоскостью симметрии. Это позволяет повысить точность расчетов при проектировании компонентов СВЧ-трактов и антенных устройств.

Разработчики также улучшили работу с переменными: в интерфейсе появились подсказки и автодополнение при вводе выражений, что ускоряет настройку моделей и упрощает параметризацию. Повышена эффективность распараллеливания расчетного модуля на базе метода конечных элементов, включая возможность параллельного расчета на нескольких частотных точках.

Дополнительно усовершенствована работа с параметрической геометрией. Реализован механизм стабильной топологической привязки, обеспечивающий корректное сохранение зависимостей параметрических операций и граничных условий, назначенных на поверхности и ребра объектов, при изменении геометрии модели.

«Развитие современных антенных и СВЧ-систем требует одновременного повышения точности моделирования и сокращения времени инженерного цикла. В новой версии мы сосредоточились на инструментах, которые позволяют переходить от концептуальной проработки к оптимизации изделия в рамках единой среды. Усиление параметрических возможностей, масштабирование вычислений и расширение библиотек граничных условий дают инженерам больше контроля над сложными электродинамическими задачами и делают систему применимой как для исследовательских проектов, так и для промышленного проектирования», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

