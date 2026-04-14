Более 70% россиян считают, что приложения для управления домом упрощают жизнь

83% россиян используют приложения для управления домом, а большинство из пользователей — 71% — утверждают, что подобные сервисы значительно упрощают повседневную жизнь. Такие данные содержатся в результатах исследования группы компаний «КОРТРОС» среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом CNews сообщили представители «КОРТРОС».

Согласно исследованию, 51% респондентов регулярно пользуются приложениями для дома, еще 32% делают это время от времени. Не используют такие сервисы всего 20% опрошенных. По мнению экспертов ГК «КОРТРОС», высокий уровень использования связан с удобством сервисов и их функциональностью.

Наиболее востребованными функциями приложений для дома остаются решения базовых повседневных запросов. Так, 36% пользователей применяют приложения для оплаты жилищно-коммунальных услуг или передачи показаний счетчиков. Почти 13% — для связи с управляющей компанией. Функции открытия дверей через домофон используют 31% респондентов, а просматривают камеры видеонаблюдения 20% россиян.

Большинство опрошенных отмечают практическую пользу цифровых сервисов. Более 71% заявили, что приложения для дома значительно упрощают их повседневную жизнь, тогда как 29% не видят существенных изменений.

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами Цифровизация

Уровень доверия к современных цифровым решениям у россиян достаточно высокий. По данным опроса, 63% опрошенных доверяют приложениям для управления домом. Остальные 37% относятся к ним с настороженностью.

«Приложения для управления домом и умные домофоны с видеонаблюдением стали частью повседневной жизни — более 70% россиян считают такие решения полезными. Мы не останавливаемся на базовых сервисах и в Перми создаем принципиально новый продукт: цифровой микрорайон ДКЖ — первый в регионе жилой и деловой квартал с бесшовной цифровой средой. Здесь всё — от умных светофоров до удалённого контроля квартиры — работает как единая экосистема с видеоаналитикой, SOS-контуром, цифровым двойником территории, интеграцией со школами и проактивным обслуживанием инженерных систем. Мы задаём стандарт нового уровня для всего региона», — отметил директор по цифровой трансформации ГК «КОРТРОС» Александр Гвоздович.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

