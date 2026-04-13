Versta.io запустил комплексную услугу по оформлению Паспортов безопасности (MSDS) и сертификации опасных грузов

Цифровой логистический оператор versta.io расширил возможности платформы для корпоративных заказчиков, добавив услугу по оформлению российских Паспортов безопасности и их международных аналогов – MSDS (Material Safety Data Sheet) или SDS (Safety Data Sheet) – для клиентов, занимающихся перевозкой опасных грузов. Новое решение поможет бизнесу сэкономить время и снизить юридические риски при транспортировке таких веществ и материалов. Об этом CNews сообщили представители versta.io.

Новая услуга уже доступна клиентам компании в личном кабинете versta.io в рамках единого решения. Оно упростит взаимодействие корпоративных заказчиков с поставщиками услуг при транспортировке опасных грузов, требующих особых условий перевозки.

При оформлении заявки на перевозку опасных грузов платформа versta.io автоматически определяет перевозчиков, готовых выполнить такой заказ и стоимость перевозки. Пользователю достаточно указать класс опасности груза.

Ключевым документом для организации перевозки такой категории грузов является Паспорт безопасности или его международный аналог – MSDS. Часто бывает, что у отправителя груза нет готового действующего Паспорта безопасности. Без этого документа транспортная компания может отказать в перевозке. В частности, любой груз, содержащий батарейки или аккумуляторы, является опасным и требует наличия Паспорта безопасности при перевозке внутри России авиатранспортом, при международной перевозке потребуется MSDS.

Ранее подготовкой таких документов занимались отправитель или получатель груза самостоятельно, а теперь versta.io предлагает такую услугу прямо на платформе – включая подготовку всего пакета документов: Паспорт безопасности, MSDS, сертификатов, деклараций соответствия и других документов.

Разработка данных документов требует профильных знаний, поэтому доверять ее стоит специалистам, имеющим опыт в данной отрасли. Профессиональный подход к составлению MSDS и Паспорта безопасности поможет избежать ошибок, гарантирует беспрепятственное прохождение таможенной очистки и исключит риски штрафов и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, грамотно оформленный паспорт обеспечивает поставку продукции в строгом соответствии с техническими регламентами и директивами, позволяет оперативно отслеживать изменения в законодательстве, а также гарантирует безопасное использование продукции и успешное прохождение процедуры оценки соответствия.

«Перевозка опасных грузов всегда предполагает большую ответственность и строжайшее соблюдение регламентов. Не всегда у клиента, при этом, есть достаточно ресурсов, чтобы подготовить всю необходимую документацию с первого раза, а иногда и в сжатые сроки. Мы берем на себя эту работу по подготовке сертификатов и паспортов, — сказал Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io. — Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо, в первую очередь, заполнить анкету. Если груз произведен на территории России, также будет необходима и техническая документация – технические условия или государственный стандарт. При этом срок оформления MSDS – до четырех рабочих дней, а Паспорта безопасности – до пяти».

«Мы предлагаем нашим клиентам полное сопровождение — разработку Паспорта безопасности и MSDS “под ключ”. Это означает, что специалисты компании берут на себя весь цикл работ – от сбора исходных данных о продукте до передачи готового документа, оформленного по всем требованиям российских и международных норм. Такой подход позволит импортерам и производителям сосредоточиться на своем основном бизнесе, не вникая в тонкости нормативной базы, и существенно сэкономит время и ресурсы», — сказал Валерий Геленава, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io.