В Республике Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве по достижению национальной цели цифровой трансформации экономики

В Казани государственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан», технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») и АО «Рассвет 13» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках программы по достижению национальной цели «Цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» и решения задачи развития искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Рассвет 13».

Программа реализуется в рамках Указа Президента России от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» в части формирования рынка данных, их вовлечения в хозяйственный оборот, обмена и защиты, и Указа Президента России от 10 октября 2019 года № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». Стороны планируют работать над повышением темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий, внедрением технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, отраслях экономики и социальной сферы.

АО «Рассвет 13» выступает координатором проекта со стороны региона и обеспечивает связь с бизнес-сообществом и органами власти Татарстана. Академия наук Республики Татарстан обеспечивает научную экспертизу и исследовательскую базу. Platforma предоставляет технологии и методологию для создания кросс-отраслевой платформы обмена данными.

«Академия наук Республики Татарстан видит в этом проекте возможность применить научный потенциал Республики для решения прикладных задач цифровой трансформации, — сказал Рифкат Минниханов, президент Академии наук Республики Татарстан. — Формирование рынка данных и внедрение технологий искусственного интеллекта требуют серьезной исследовательской базы. Партнерство с «Рассвет 13» и Platforma позволит объединить передовой опыт региона с научной экспертизой и технологическими компетенциями».

«Татарстан – это регион, где есть и научная база, и развитое ИT-сообщество, и запрос со стороны бизнеса на работу с данными, — сказал Андрей Тотмаков, генеральный директор Platforma. — Это позволяет отрабатывать решения в условиях, максимально приближенных к реальному рынку. Партнерство с Академией наук Республики Татарстан и «Рассвет13» дает возможность учесть региональную специфику при реализации проектов кросс-отраслевого обмена данными».

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
«Татарстан всегда был открыт к инновациям и готов быть площадкой для апробации передовых решений, — сказал Виктор Зубарев, генеральный директор АО «Рассвет 13». — Наша задача обеспечить координацию между всеми участниками проекта и создать условия для успешной цифровой трансформации экономики с учетом интересов бизнеса, науки и государства. Мы благодарны Platforma за готовность работать на региональном уровне».

Стороны планируют проводить совместные мероприятия, создавать рабочие группы и реализовывать пилотные проекты. Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью автоматической пролонгации.

Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Две компании по производству нанотрубок для электроники, конфискованные у люксембургской OCSiAL, переданы «Роснано»

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/