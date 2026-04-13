«Свеза» развивает ИИ и управленческие практики для цифровой трансформации

Цифровая трансформация в промышленности требует не только внедрения технологий, но и адаптации управленческих подходов. Об этом заявила Ирина Кузьмина, руководитель направления по подбору и адаптации персонала группы компаний «Свеза».

По ее словам, основной вызов возникает не на этапе выбора решений, а при их внедрении в работу команд — когда необходимо пересматривать процессы, роли и подходы к принятию решений: «купить технологию проще, чем встроить ее в ежедневную практику. Здесь важно объяснить ценность изменений и синхронизировать ожидания команд», — отметила Ирина Кузьмина.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в «Свезе» начали с пилотных проектов. Компания тестирует ИИ-ассистентов для работы с корпоративными знаниями, поскольку они помогают быстрее находить и анализировать информацию. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Также применяются ИИ-агенты, поскольку они могут взять на себя выполнение отдельных типовых операций и сопровождают сотрудников в процессах. При этом ассистенты и агенты решают разные задачи: первые усиливают экспертов, вторые — постепенно автоматизируют рутину.

Среди ключевых барьеров внедрения Ирина Кузьмина отметила развитие инфраструктуры, качество и структура данных. Также важны требования к информационной безопасности и необходимость обучения сотрудников. При этом отдельным вызовом становит оценка эффективности, так как не по всем процессам есть исходные метрики, поэтому подходы к измерению эффекта формируются параллельно с пилотами.

Одним из важных барьеров остается необходимость пересмотра привычных практик. В этих условиях наиболее устойчивой становится модель, в которой решения принимаются с опорой на данные, экспертизу сотрудников и прозрачные процедуры проверки.

Наибольший потенциал, считают в «Свезе», в ближайшие годы связан с развитием персональных ИИ-ассистентов, автоматизацией рутинных операций с помощью агентов и внедрением no-code-решений («без кода»), позволяющих бизнес-подразделениям самостоятельно создавать цифровые инструменты.

«Сегодня важен не сам факт внедрения ИИ, а то, как компания с ним работает — насколько это понятно для сотрудников и дает реальный эффект для бизнеса», — сказала Ирина Кузьмина.