Обновленный сервис по предоставлению сведений для инженерно-экологических изысканий заработал в Подмосковье

На региональном портале оптимизировали сервис «Предоставление сведений для инженерно-экологических изысканий». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь заявители могут прикладывать файл с координатами земельного участка, что значительно упрощает подачу заявки и повышает точность предоставляемых данных. Кроме того, электронную форму услуги оснастили возможностью запроса шести новых видов сведений, необходимых для оценки возможности ведения хозяйственной или иной деятельности. Эти обновления помогут снизить административную нагрузку, повысить прозрачность процессов и ускорить принятие обоснованного решения при планировании работ на земельных участках», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Среди добавленных в сервис сведений – сведения о наличии или об отсутствии на участке месторождений общераспространенных полезных ископаемых, водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий, водных объектов и (или) их береговых полос, водоохранных зон и (или) прибрежных защитных полос водных объектов, зон затопления или подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

Сервис «Предоставление сведений для инженерно-экологических изысканий» доступен на регпортале в разделе в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Справочная информация». Им бесплатно могут физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай, указать категорию заявителя и прикрепить необходимые документы. С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете заявителя в течение одного рабочего дня.

