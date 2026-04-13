«Мажордом» реализует проект умного дома с застройщиком ПЗСП

ИT-компания «Философт» объявила о новом партнерстве с ведущей строительной компанией Пермского края — ПЗСП. Экосистема «Мажордом» будет интегрирована в проект «Дом 10 на Горького» — новый жилой комплекс в историческом центре Перми. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

В рамках сотрудничества в проекте создадут единую цифровую среду для жителей и управляющей компании. Она объединит ключевые сервисы безопасности, доступа, взаимодействия с домом и управления повседневными сценариями в одном приложении.

В первую очередь «Мажордом» закроет базовые потребности, связанные с безопасностью и доступом на территорию. Для жителей будут доступны видеонаблюдение с архивом записей, домофония, СКУД, бесконтактный доступ, временные пропуска, умный лифт и въезд по распознаванию номера автомобиля.

Отдельный блок решений будет связан с повседневным комфортом и цифровыми сервисами внутри жилого комплекса. В проекте предусмотрены приемка-передача квартир в цифровом формате, функции умной квартиры, бронирование мест общего пользования, маркетплейс услуг и товаров, а также витрина застройщика.

Для управляющей компании платформа даст инструменты для более удобной работы с эксплуатацией и коммуникацией. В проекте будут реализованы интеграция с платежной системой, отображение квитанций через ГИС ЖКХ, интеграция с облачной телефонией и диспетчеризация ИПУ.

В «Философт» отмечают, что интерес девелоперов к комплексным решениям для умного дома продолжает расти. Рынку все чаще нужны не отдельные ИT-модули, а единая платформа, которая помогает выстроить бесшовный пользовательский опыт и объединяет все основные сервисы дома в одной цифровой среде.