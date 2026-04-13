Исследование НКК «Машиностроение»: российский рынок САПР для композитов к 2035 г. вырастет в пять раз

НКК «Машиностроение», разработчик PLM-системы САРУС+, опубликовал исследование «Цифровая основа индустрии композитов: рынок специализированного ПО в России и мире», в котором проведено сравнение глобального и отечественного рынков САПР для изделий из полимерно-композиционных материалов. Об этом CNews сообщили представители НКК.

По данным отчета, глобальный рынок композиционных материалов растет на 8,2% в год и к 2032 г. достигнет $250 млрд. Его главные бенефициары – автомобилестроение и зеленая энергетика. Доля российского рынка композитов составляет около 1,5% от мирового, однако структура спроса концентрируется в самых наукоемких сегментах: авиастроении и космической промышленности, а также беспилотной авиации и судостроении. Существенную роль в его развитии играет государство через прямое финансирование и создание условий для формирования технологической экосистемы.

В исследовании отмечается, что полный потенциал композиционных материалов невозможно раскрыть без использования специализированного программного обеспечения для проектирования изделий из композитов (САПР). В отличие от классических САПР, такие решения обеспечивают эффективную работу со слоистыми структурами, позволяя смоделировать ориентацию волокон, учесть нюансы технологического процесса укладки и спрогнозировать итоговые механические характеристики деталей и конструкций с высокой точностью. Это помогает сократить сроки разработки, объём дорогостоящих натурных испытаний и повысить качество конечного изделия.

Согласно прогнозам НКК «Машиностроение», объем российского рынка САПР для композитов по итогам 2024 г. составил 1,4 млрд руб. К 2035 г. он увеличится еще в пять раз, до 7 млрд руб., что в 1,5 раза превышает среднемировые темпы роста.

Несмотря на то, что сегодня доля пиратского софта в сегменте достигает 70%, на рынке представлено и отечественное ПО для работы с композитами. На данный момент это решения класса CAD/CAM, обеспечивающие геометрическое моделирование и проектирование слоистых структур (например, «САРУС+ Композиты», «Компас 3Д Композиты»), и CAE-системы, предназначенные для инженерных расчетов и виртуальных испытаний изделий (Fidesys, «Логос», «Манипула»).

При этом, многие эксперты отмечают, что российские решения уже достигли необходимого уровня технологической готовности для импортозамещения. Так, в 2025 г. компании НКК и «НЕВА Технолоджи» провели натурные испытания, которые подтвердили реализуемость полного цикла производства композитных изделий на отечественном ПО и оборудовании.

«Отечественные программные платформы, такие как «САРУС+ Композиты», становятся точкой отсчета для цифровизации специализированных инженерных сред. Они уже закрывают ключевые потребности предприятий, обеспечивая бесшовную интеграцию проектирования и производства. Это позволяет выстраивать сквозные высокотехнологичные цепочки для создания сложных изделий. Наличие таких решений формирует основу для роста рынка изделий из композитов в России», – сказал Дмитрий Прилуцкий, директор R&D НКК «Машиностроение».

В исследовании также приведены тренды развития САПР для композитов на российском рынке, среди них – сквозное покрытие жизненного цикла изделий, кроссплатформенность, внедрение цифровых двойников и специализированного ИИ для оптимизации архитектуры материалов, а также переход на облачную модель предоставления ПО.

«Развитие рынка композиционных материалов в России сегодня приобретает стратегический характер. Ключевой задачей является не только импортозамещение, но и создание технологически совершенных решений, способных конкурировать на глобальных рынках. Приоритетом остается развитие специализированных САПР для композитов, поскольку современные инструменты проектирования – это необходимое условие для укрепления позиций российской промышленности в высокотехнологичных отраслях», – сказал Владимир Дождев, директор Департамента цифровых технологий Минпромторга России.