CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Исследование НИУ ВШЭ: создание макросреды «университет — индустрия» способствует технологическому развитию государства

В НИУ ВШЭСанкт-Петербург выявили точки роста инновационного развития государства. Ускорить внедрение новых технологий может расширение сотрудничества бизнеса и высшей школы, однако для этого необходима система интеллектуальной защиты разработок. Исследование опубликовано в журнале Industry and Higher Education («Индустрия и высшее образование»). Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Ученые НИУ ВШЭСанкт-Петербург Оганнес Арутюнян и Цзини Чжан выявили потребности промышленности в наращивании партнерств с университетами в России и Китае, а также барьеры, которые тормозят быстрый трансфер технологий.

«Барьеры между наукой и промышленностью существуют во всех странах, но преодолимы они только при условии, что ученые не ждут, пока система исправится сама. Им необходимо выстраивать контакты с бизнесом на ранних стадиях исследования, а не после его завершения», — Оганнес Арутюнян, приглашенный преподаватель, аспирант НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Для анализа барьеров ученые провели опрос представителей ведущих университетов и компаний в России и Китае. Респонденты оценивали опыт взаимодействия, востребованные механизмы партнерства и факторы, мешающие развитию инновационного климата.

Главным препятствием в расширении взаимодействия участники опроса назвали несовпадение целей. Ученые ориентируются на долгосрочное академическое развитие и уровень проработки проектов. В то же время основной запрос бизнеса — быстрая коммерциализация результатов исследований. Еще один общий барьер — сложная процедура передачи интеллектуальных прав на разработки и юридическое оформление сотрудничества.

Исследование показало, что в Китае трансфер технологий опирается на высокую конкуренцию внутреннего рынка и развитую предпринимательскую культуру. Российские академические практики в большей степени ориентированы на совместное развитие человеческого капитала и повышение качества образования, что связано с наличием собственных центров разработок у крупных промышленных игроков. При этом респонденты обеих стран указали на общий запрос: создание системы коммуникаций между индустрией и высшей школой.

Ученые пришли к выводу, что формирование макросреды «университет — индустрия» способствует технологическому развитию государств. Однако система должна включать механизмы интеллектуальной защиты, снижающей транзакционные риски для обеих сторон. Авторы предлагают развивать институт технологических скаутов (инновационных брокеров), создавать университетские офисы трансфера технологий, а также регулярно проводить выставки и мастер-классы для снижения информационной асимметрии между наукой и бизнесом.

«Ключевое условие успеха в России — создание реальной заинтересованности обеих сторон. Необходима система интеллектуальной защиты, которая снизит транзакционные риски. Гранты, поддержка технопарков и инкубаторов — все это создает среду, в которой у вузов есть стимул коммерциализировать, а у бизнеса — кооперировать», — Оганнес Арутюнян, приглашенный преподаватель, аспирант НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

В дальнейшем ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург планируют разработать дорожную карту расширения сотрудничества между бизнесом и университетами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/