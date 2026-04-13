«Инферит ИТМен» объявила о включении в свой продукт библиотеки ПО «Призма данных»

Разработчик системы инвентаризации ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» объявил о включении в свой продукт «Призмы данных» — специализированной библиотеки программного обеспечения и технологии нормализации данных о ПО. Решение, включенное ранее в состав ГК Softline, расширит возможности «Инферит ИТМен» в области контроля над программными активами и тем самым усилит компетенции технологического кластера группы «СФ Тех», проводника сквозных высокотехнологических решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков.

«Призма данных» представляет собой интеллектуальную базу знаний о программных продуктах и лицензиях, а также механизм нормализации данных инвентаризации: приведение записей о ПО к эталонному виду (производитель, наименование, версия, редакция). База содержит сведения более чем о 300 тыс. программных продуктах и 45 тыс. лицензионных артикулах производителей ПО.

Технология позволяет автоматически сопоставлять различные варианты названий программного обеспечения, устранять дубли и приводить разрозненные данные из ИТ-систем к единому виду. Для ИТ-департаментов компаний это фундамент эффективного управления активами: точные данные позволяют исключить переплату за неиспользуемые лицензии, быстро выявить запрещенное ПО, в разы сократить время на подготовку к аудитам.

Новый актив усилит функциональность «Инферит ИТМен» в области опознания и упорядочивания ПО и предоставит российским заказчикам альтернативу зарубежным решениям, таким как FlexNet Manager Suite, Snow License Manager, Flexera Data Platform и ServiceNow SAM.

«Призма данных» использует алгоритмы машинного обучения для анализа и нормализации данных об установленном программном обеспечении. Благодаря этому сформировать структурированную картину программных активов возможно даже в сложных корпоративных инфраструктурах, где информация о ПО поступает из различных систем инвентаризации и может содержать неоднородные или неполные записи.

Интеграция библиотеки «Призма данных» позволит пользователям системы «Инферит ИТМен» повысить точность учета программных активов, ускорить анализ установленного ПО и упростить контроль лицензий при интеграции с системой управления ИТ-услугами (ITSM). Это особенно актуально для крупных организаций, где ИТ-ландшафт формировался годами и включает большое количество разнородных системд.

«Для полной и прозрачной картины ИТ-инфраструктуры компаниям необходимы не просто данные об установленных программах, а их корректная интерпретация. Библиотека «Призма данных» позволяет нормализовать информацию о ПО и превратить разрозненные записи инвентаризации в понятную и управляемую картину программных активов», — отметил Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Технология поддерживает различные сценарии развертывания, включая локальную установку (on-premise) и облачную модель. Через открытый API решение может интегрироваться с внешними системами инвентаризации, ITSM-платформами и другими корпоративными сервисами.

«Инферит ИТМен» — российская система учета и контроля ИТ-инфраструктуры, предназначенная для инвентаризации ИТ-активов, а также повышения прозрачности ИТ-среды компаний. Интеграция «Призмы данных» станет одним из ключевых шагов в развитии платформы и позволит организациям точнее контролировать состав используемого ПО.

