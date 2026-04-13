CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

ICL Soft и «Инферит» займутся развитием корпоративных ИТ‑решений для цифровой трансформации бизнеса

Российский разработчик цифровых решений и поставщик ИТ‑услуг ICL Soft и вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявили о стратегическом партнёрстве. Компании объединят усилия для развития отечественных ИТ‑инструментов корпоративного сегмента — с фокусом на глубокую интеграцию технологий, поддержку решений и масштабирование цифровых сервисов.

Ключевой элемент совместной работы — система «Инферит ИТМен». Она выполняет полную инвентаризацию, учёт и контроль ИТ‑активов: агрегирует данные из разных источников, нормализует, идентифицирует, обогащает и типизирует их для создания единого источника достоверной информации об ИТ‑инфраструктуре организации. Решение оптимизирует затраты на ИТ‑активы и поставляет очищенные данные в системы управления ИТ‑услугами (ITSM).

Интеграция «Инферит ИТМен» в портфель решений ICL Soft позволит предлагать клиентам комплексные ITSM‑решения — с акцентом не на разовую продажу коробочного продукта, а на долгосрочную поддержку, адаптацию и масштабирование цифровых инструментов под реальные бизнес‑задачи. Такой подход обеспечит предприятиям гибкость в развитии ИТ‑инфраструктуры и поможет эффективнее управлять ресурсами.

«Сегодня критически важно не просто поставлять готовые решения, а выстраивать долгосрочные партнёрские отношения с клиентами: сопровождать внедрение, помогать адаптироваться к новым инструментам и масштабировать цифровые сервисы по мере роста бизнеса. Особенно в текущих условиях особую значимость приобретают именно отечественные разработки — они обеспечивают технологическую независимость и позволяют быстро адаптировать ИТ‑системы под меняющиеся потребности рынка. Наше партнёрство с “Инферитом” — пример такого подхода. Мы объединяем экспертизу в BPM и ITSM с мощными инструментами инвентаризации ИТ‑активов, чтобы создавать решения, которые реально меняют процессы и дают измеримый эффект», — сказал руководитель BPM-департамента ICL Soft Дмитрий Золотарев.

«Сотрудничество с ICL Soft — важный шаг в развитии партнёрской экосистемы “Инферит”. ICL Soft обладает уникальной отраслевой экспертизой и большим опытом внедрения ITSM‑решений. Уверен, что, объединив наши компетенции, мы предложим клиентам полностью прозрачную картину ИТ-инфраструктуры и максимально эффективные сценарии управления ИТ‑активами», — отметил Максим Белый, руководитель партнёрской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

В перспективе партнёрство ICL Soft и «Инферита» откроет новые возможности для цифровой трансформации российского бизнеса: совместные решения позволят предприятиям быстрее адаптироваться к меняющимся условиям, эффективнее управлять ИТ‑ресурсами и наращивать технологический потенциал без привязки к зарубежным вендорам. Сегодня отечественные корпоративные ИТ‑решения особенно актуальны — они не только обеспечивают технологическую независимость компаний, но и гибко подстраиваются под отраслевые задачи, гарантируя долгосрочную поддержку и масштабирование в соответствии с реальными потребностями бизнеса. Это создаёт прочный фундамент для устойчивого роста и конкурентоспособности российских предприятий в долгосрочной перспективе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/