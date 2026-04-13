CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

GreenData представила корпоративную коммуникационную среду «GreenData Диалог»

Российский разработчик low-code платформы GreenData представил «GreenData Диалог» – корпоративную среду для общения, обмена файлами и проведения онлайн-встреч. Новое решение позволит бизнесу организовать рабочие коммуникации в управляемом ИТ-контуре, сохранив привычный интерфейс корпоративного мессенджера, высокий уровень защиты данных, удобство администрирования, а также возможности для масштабирования. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

«GreenData Диалог» объединяет основные сценарии корпоративных коммуникаций в едином интерфейсе: личные и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, онлайн-встречи, демонстрацию экрана, запись звонков, а также обмен файлами, изображениями и видео. Решение позволяет использовать единый инструмент как для внутренних коммуникаций сотрудников, так и для взаимодействия с клиентами, партнерами и подрядчиками.

Новый продукт разработан как часть защищенного корпоративного ИТ-контура, где коммуникации остаются под контролем компании. «GreenData Диалог» поддерживает единую аутентификацию с другими системами на платформе GreenData, шифрование сообщений и звонков по стандарту ECDSA_WITH_AES_256, а также предоставляет инструменты для управления пользователями, ролями и правами доступа. Это позволяет бизнесу централизованно контролировать коммуникации, защищать данные и выстраивать единые правила взаимодействия внутри компании.

Еще одна важная задача, которую решает новый мессенджер связана с внешними коммуникациями. Так, компании могут использовать «GreenData Диалог» не только для общения сотрудников, но и для видеовстреч с клиентами, подрядчиками и партнерами. Приглашенные участники могут подключаться к звонкам по ссылке без обязательной авторизации, что значительно упрощает процесс. При этом сохраняются возможности модерации и администрирования, что делает такой формат удобным для бизнеса и управляемым со стороны ИТ-подразделения.

«Сегодня многим компаниям сложно перестроить корпоративные коммуникации: не хватает ресурсов и экспертизы, а любые сбои сразу влияют на бизнес-процессы и финансовые результаты. Компании ищут решения, которые позволяют сохранить привычный формат общения, обеспечить контроль над доступом и данными, а также развивать цифровую среду без замены базовых инструментов. “GreenData Диалог” — это не только корпоративный мессенджер, но и полностью безопасная и управляемая среда для коммуникации, которая может расти вместе с бизнесом и становиться частью единой платформы внутренних процессов, благодаря расширенным возможностям», – отметила Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData.

Подписаться на новости Короткая ссылка


