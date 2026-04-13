«Галактика» получила государственную лицензию на образовательную деятельность

В условиях дефицита на рынке ИТ-специалистов и в ответ на запросы клиентов компания «Галактика» объявила о получении государственной лицензии на ведение образовательной деятельности. Данный шаг в компании называют логичным и стратегически важным для развития экосистемы отечественных решений в сфере ERP-автоматизации. Он открывает новые перспективы для клиентов, партнёров и всего российского ИТ-рынка, подчеркивают в «Галактике».

Ранее «Галактика» передавала экспертизу в формате методологического сопровождения проектов внедрения, обеспечивая заказчиков необходимыми знаниями для работы с продуктами компании. Однако в условиях ухода западных вендоров, таких как SAP и Oracle, и острого кадрового голода получение государственной лицензии позволит вывести подготовку специалистов на новый системный уровень, дополнив прежние форматы полноценными образовательными программами. Получение образовательной лицензии позволит компании системно решать кадровый вопрос, обеспечивая рынок необходимыми профессиональными ресурсами.

Теперь обучение у вендора дает сотрудникам компаний-заказчиков юридически значимый документ о прохождении обучения собственного образца. Слушатели «Галактики» смогут проходить обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки с официальным подтверждением: удостоверения вносятся в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО). Это не только повышает статус обучения, но и способствует росту профессионализма команды, что особенно важно при работе со сложными информационными системами управления планирования и бизнес-процессами.

Для руководителей компаний и директоров по управлению персоналом это означает: возможность включать обучение в плановое повышение квалификации без лишних согласований; подтверждение компетенций, которое принимают надзорные органы (при аудите Минпромторга или госкорпораций); легальную базу для участия в тендерах с требованием «наличие обученного персонала».

Лицензия позволяет «Галактике» расширять спектр учебных программ, а также сотрудничать с вузами по разработке и интеграции курсов в учебные планы. Для компаний-партнёров это означает доступ к самым современным образовательным решениям и возможность привлекать к обучению лучших специалистов отрасли.

Кроме того, лицензия даёт «Галактике» право участвовать в государственных закупках, тендерах, а также подавать заявки на гранты и субсидии в сфере образования. Это открывает новые перспективы для совместных проектов и дополнительного финансирования обучения ваших сотрудников.

Выбирая «Галактику» для обучения персонала, партнеры «Галактики» получают не только качественные образовательные услуги, но и официальные документы, признание на государственном уровне и доступ к самым актуальным программам подготовки специалистов по внедрению.

Генеральный директор компании «Галактика» Алексей Телков подчеркнул важность разработки практических образовательных программ, основанных на передовом технологическом опыте, знаниях современного рынка и актуальных тенденциях в управлении бизнес-процессами: «Образовательные программы по отечественным информационным системам по автоматизации предприятий должны стать ключевым элементом профессиональной подготовки будущих специалистов, обеспечивающих эффективное управление современными предприятиями и организациями. Мы видим свою задачу в том, чтобы дать рынку не просто курсы, а полноценную систему подготовки кадров».

«Галактика» планирует активно развивать собственную систему дистанционного обучения и онлайн-курсов, охватывая широкий круг специальностей, связанных с ERP-системами.