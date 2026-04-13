CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Ритейл Логистика
|

«Бриз – Климатические системы» оптимизирует доставку по всей России с помощью Axelot TMS

По итогам первых этапов внедрения Axelot TMS в компании «Бриз – Климатические системы» автоматизированы процессы построения маршрутов, создания рейсов и мониторинга их выполнения. Об этом CNews сообщил представитель Axelot.

Компания «Бриз – Климатические системы» работает на отечественном рынке более 30 лет и обладает разветвленной логистической инфраструктурой: 75 тыс. кв.м складских площадей, включая федеральный распределительный центр на 26 тыс. кв.м, а также 34 дистрибьюторских центра по всей России.

Масштабы деятельности потребовали цифровизации транспортной логистики для повышения эффективности доставки грузов и сокращения издержек. Внедрение Axelot TMS призвано решить целый комплекс задач: автоматизацию планирования маршрутов, оптимизацию временных и финансовых затрат, учет доставок через кросс-докинг и контроль работы водителей. Функциональность внедряется поэтапно.

На первом этапе реализации проекта был настроен сервис Axelot Маршрутизация, который взял на себя расчет оптимальных маршрутов доставки. Система поддерживает гибкие сценарии планирования: автоматически – по установленным расписаниям или с использованием «Axelot Маршрутизация» либо вручную.

С помощью инструментария Axelot TMS для контроля и исполнения рейсов логисты могут отслеживать статусы доставки, фиксировать фактическое время прибытия и убытия в точках маршрута, корректировать плановые показатели и отслеживать местоположение ТС в режиме реального времени. Если водитель по каким-то причинам не имеет возможности использовать мобильный клиент, данные можно фиксировать в системе вручную.

В рамках первого этапа реализации проекта был настроен учет всех потребностей в перевозках, полностью автоматизирован процесс планирования рейсов, а также реализован учет расходов по страховкам. В планах компании – автоматизация управления транспортом и затратами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

