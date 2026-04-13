Бизнес освободили от токен-зависимости. Для клиентов «Моего дела» доступно бесплатное подписание документов через мобильное приложение

Бухгалтерия для бизнеса «Мое дело» запустила подписание документов электронного документооборота без USB-токена и привязки к компьютеру — в мобильном приложении через «Госключ» и оператора ЭДО «СТЭК». Решение позволяет руководителям ООО и предпринимателям подписывать основные документы со смартфона, без перехода в веб-версию сервиса, без обходных схем с машиночитаемой доверенностью на сотрудника и дополнительных затрат.

Сейчас функция охватывает базовый набор первичной документации в B2B-документообороте. Сценарий подписания устроен максимально просто и занимает несколько минут. Входящий документ приходит в приложение «Мое дело». Руководитель открывает его, проверяет и нажимает «Подписать в Госключе». После этого приходит пуш от «Госключа» — приложения Минцифры для подписания документов с мобильного устройства. Пользователь переходит в него и заверяет документ УКЭП, после чего он сразу уходит контрагенту.

Главный недостаток привычного сценария подписания документов в ЭДО — зависимость от рабочего места, компьютера и токена. Руководителю приходится держать при себе USB- или NFC-токен и находиться на рабочем месте, которое заранее настроено и оснащено средствами криптографической защиты. А чтобы подписывать документы с мобильного телефона, используется обходная схема — через УКЭП физлица сотрудника с машиночитаемой доверенностью. Это требует дополнительных затрат.

В итоге эти ограничения тормозят все процессы, из-за чего документы могут «зависать» на несколько дней. По данным исследования «Моего дела», 86% руководителей откладывают подписание до возвращения к рабочему месту с токеном, а каждый седьмой передает носитель другому сотруднику. Это создает для бизнеса правовой риск. Решение «Моего дела» стало ответом на потребности рынка: новый сценарий снижает операционные задержки, становится удобным, безопасным и по-настоящему мобильным.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо получить квалифицированный сертификат электронной подписи (УКЭП) юридического лица или ИП для приложения «Госключ» в УЦ ФНС. После этого остается подключить «Госключ» в приложении «Мое дело». УКЭП хранится в «Госключе», криптографические решения сертифицированы ФСБ, а верификация личности руководителя или ИП проходит через ЕСИА (портал госуслуг) и личный визит в УЦ ФНС.

При этом сертификат привязывается к конкретному устройству, а в случае смены смартфона или изменения реквизитов возможность подписания блокируется. Это снижает риск передачи подписи третьим лицам и делает сам сценарий использования защищенным.

«Мы как бухгалтерия для бизнеса находимся в постоянном прямом контакте с предпринимателями и анализируем их потребности. Сегодня бизнесу все сложнее работать в режиме, где подписание документов зависит от компьютера и физического токена, поэтому мы впервые реализовали такую возможность через мобильное приложение. Это решение помогает быстрее работать с документами, экономить время и делает управление бизнесом более мобильным. Мы уверены, что в ближайшие годы физический токен будет восприниматься как пережиток прошлого, а мобильное подписание станет новой нормой для бизнеса», — отметил Андрей Симонов, директор по продуктовому маркетингу «Моего дела».