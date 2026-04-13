Axenix принял участие в создании ERP-системы для металлургии на базе «1С»

Компания «1С» выпустила новый отраслевой программный продукт «1С:ERP.УХ Металлургия Корп», предназначенный для комплексной автоматизации крупных предприятий черной и цветной металлургии. Разработчиком решения является компания «1С-Перспектива». Специалисты Axenix в составе проектной команды взяли на себя разработку двух важных функциональных составляющих: блок по давальческой переработке и управлению операциями толлинга, а также подсистему по управлению себестоимостью продукции. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Программный продукт разработан на технологической платформе «1С:Предприятие» 8.3. Он может поставляться как самостоятельное отраслевое ERP-решение, а также как специализированный модуль для универсальной системы «1С:ERP. Управление холдингом» и содержит целый ряд функциональных блоков, востребованных организациями, технологическая цепочка которых включает в себя различные стадии получения или переработки металла (металлургические переделы). Благодаря этому он существенно расширяет функциональные возможности «1С:ERP. УХ».

В частности, решение позволяет управлять доменным и сталеплавильным производством, выплавкой цветных металлов, металлопрокатным и фасонно-литейным производством, заготовкой металлолома.

«Внедрение решения «1С:ERP Металлургия» дает металлургическому предприятию системные преимущества для роста ключевого показателя OTIF (On-Time-In-Full), воздействуя на все звенья цепи создания стоимости, — сказал Алексей Крутилин, заместитель генерального директора компании «1С-Перспектива». — Это влияет на реалистичность и прогнозируемость сроков (On-Time), обеспечивает точный металлобаланс и снижение недопоставок (In-Full), помогает бороться с простоями и браком, дает сквозную прослеживаемость и бесшовную логистику, что обеспечивает оперативность реагирования на любые отклонения».

Axenix занималась расширением основной функциональности «1С:ERP. УХ» в двух отраслевых направлениях: «Управление давальческой переработкой и операциями толлинга» и «Управление себестоимостью металлопроизводства».

«Давальческая схема – очень распространенная в металлургии форма сотрудничества промышленных предприятий. Это обусловлено тем, что металлургии свойственно многопередельное производство и не все производственные предприятия обладают ресурсами для выполнения всех этапов переработки собственными силами. В такой схеме заказчик передает сырье (или полуфабрикаты) подрядчику для реализации определенного этапа переработки, а затем принимает результат обработки обратно, чтобы запустить следующий металлургический передел», – сказала Елена Банатова, руководитель направления по внедрению программных решений Axenix.

Специфика этого процесса заключается в том, что сырье оценивается по количеству содержащихся в нем веществ (активных компонентов). При контроле его движения по этапам переработки и в процессах закупки/продажи в ERP-системе требуется поддержка многокомпонентного учета, а также учета качественного изменения состава. Это позволяет объективно оценивать соотношение между планируемым и фактическим объемом компонентов продукции на каждом этапе переработки, встраивать отработку отклонений в типовую цепочку обмена данными и документами (накладными, товарными ордерами и т. д.) в системе.

Функциональность «1С:ERP.УХ Металлургия Корп», связанная с давальческой переработкой и толлингом, закрывает потребности бизнес-процессов как давальца, так и переработчика.

«В нашей схеме мы постарались учесть максимальное количество возможных бизнес-сценариев выявления и отработки отклонений между плановыми и фактическими данными в рамках многокомпонентного учета на металлургическом предприятии. Для этого было проработано около 50 различных кейсов. По результатам выявленных и зафиксированных отклонений в количестве активных компонентов при движении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в системе происходит автоматическая корректировка большей части документов в цепочке товароджвижения. В результате пользователи получают, с одной стороны, качественный контроль, а с другой – оптимизацию производственных процессов», – сказала Елена Банатова.

Разработанная Axenix единая методологическая и расчетная подсистема управления себестоимостью металлопроизводства предназначена для построения сквозной цифровой модели, охватывающей все уровни: от производственного подразделения до холдинга. Подсистема обеспечивает формирование, консолидацию и анализ плановой и фактической себестоимости продукции и переделов с учетом отраслевой специфики металлургического производства и сложной холдинговой структуры.

Подсистема позволяет рассчитать себестоимость продукции по всей цепочке ее формирования: от планирования производственных издержек, расчета нормативов и калькуляций до расчета сквозной себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов с учетом внутригрупповых операций.

С ее помощью предприятие может выстроить сквозной автоматизированный процесс планирования производственных издержек и расчета плановых калькуляций любого вида и объема планируемой продукции и ее переделов, версионирования нормативов и рассчитанных показателей.

«Мы создали масштабируемую, методологически выверенную платформу управления себестоимостью, с максимальным уровнем автоматизации – и все это в «коробочном» исполнении. На текущий момент наше совместное с компанией «1С-Перспектива» и фирмой «1С» решение не имеет аналогов по функциональности и степени автоматизации на российском рынке», – сказали представители Axenix.