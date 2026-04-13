Ассортимент компактных модулей расширения SM172E от российской компании «Систэм Электрик» пополнили модели SM172EDM2800

Ассортимент компактных модулей расширения SM172E от российской компании «Систэм Электрик» пополнили поступившие в продажу модели SM172EDM2800 с 28 дискретными каналами (16 входов DI, 12 выходов DO) и SM172EMIO1000 на 10 точек ввода/вывода (4 DI, 2 DO (реле), 2 AI, 2 AO). Новинки предназначены для увеличения числа каналов ввода/вывода программируемых логических контроллеров (ПЛК) серии SystemePLC S172 и интеллектуальных реле (ИР) SystemePLC SR2. При этом каждый модуль для ПЛК / ИР сертифицирован на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», имеет степень защиты IP20 и рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -20 до +55 °С. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Продукты серии SystemePLC предназначены для решения задач автоматизации технологических процессов в системах ОВиК, на производстве машин и механизмов и в других областях промышленности, и включают промышленные логические контроллеры (ПЛК) S172, интеллектуальные реле (ИР) SR1/SR2 и модули входов/выходов SM172E. При этом ПЛК выполняют сбор данных с датчиков, управляют исполнительными устройствами, обрабатывают поступающие сигналы и реализуют логические алгоритмы согласно пользовательской программе, ИР применяются для решения простых и/или повторяющихся задач без сложных алгоритмов, а дополнительные модули для ПЛК и ИР служат для увеличения каналов ввода/вывода до 224.

Функционал нового дискретного модуля ввода/вывода SM172EDM2800 добавляет к имеющимся у ПЛК / ИР интерфейсам 16 дискретных входов (DI) и 12 дискретных выходов (DO) релейного типа. Смешанный же модуль для ПЛК и ИР – SM172EMIO1000 – снабжен 4 дискретными входами DI, 2 дискретными релейными выходами DO, двумя аналоговыми входами ИИ и двумя аналоговыми выходами AO. Входы DI с напряжением питания 24 В постоянного тока предназначены для подключения датчиков и других устройств с выходным сигналом в виде замыкающего/размыкающего контакта («сухой контакт») или выходом типа «открытый коллектор», а выходы DO обеспечивают двухпозиционное управление (Вкл./Выкл.) исполнительными устройствами.

Защищенный по IP20 корпус модулей SM172E выполнен для монтажа в шкафу на DIN-рейку и оснащен съемными винтовыми клеммами для всех цепей: и ввода/вывода, и входного/выходного питания. На фронтальной панели каждый модуль для ПЛК и ИР этой линейки имеет светодиодные индикаторы и защитную крышку, под которой находится порт внутренней шины для подключения к платам ПЛК или ИР с помощью несъемного провода или опционального съемного кабеля расширения (SM172C1000) длиной 1 м. Съемный кабель также подходит для связи модулей между собой в шкафу управления на разных DIN-рейках.

Новые модули для ПЛК и ИР Systeme Electric серии SystemePLC SM172E уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».

