Спрос на Wi-Fi на вокзалах продолжает расти

Ключевые показатели работы публичной сети Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях в I квартале 2026 г. продемонстрировали значительный рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

Совокупный объем скачанного трафика на вокзальной инфраструктуре за три месяца 2026 г. достиг 1717 ТБ. Это на 78% больше, чем в I квартале 2025 г.

Топ-5 по объему скачанных данных (ТБ): Краснодар – 28,2 ТБ; Брянск – 23,88 ТБ; Адлер – 23,54 ТБ; Ростов-Главный – 22,51 ТБ; МЦД Восточный – 17,68 ТБ.

«Рост числа подключений и скачанного трафика на вокзалах связан с увеличением пассажиропотока на южных и западных направлениях, а также с активным использованием Wi-Fi в ожидании поездов. Совместно с ОАО «РЖД» мы продолжаем расширять и модернизировать вокзальную инфраструктуру, чтобы соответствовать растущей нагрузке и запросам пассажиров», – сказал заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

Проект по обеспечению беспроводным доступом в интернет на железнодорожных вокзалах и станциях реализуется ОАО «РЖД» совместно с АО «Компания ТрансТелеКом» с 2015 г. Для пассажиров услуга бесплатна. Чтобы воспользоваться ею, достаточно пройти несложную регистрацию – в дальнейшем система будет автоматически узнавать пользователя на любой подключенной к проекту локации, и повторная авторизация не потребуется.

Другие материалы рубрики

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

Аревуар, Билли Гейтс! Власти Франции махнули рукой на Windows и перебираются на Linux

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Коммунальщики против закона о «Почте России». Они не хотят отдавать ей почтовые ящики и платить ей за доставку электронных квитанций

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Microsoft срочно вырезает из Windows 11 бесящие нейросети, пока пользователи не сбежали на Linux и MacBook

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
