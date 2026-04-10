«Ростелеком» завершил ключевой этап цифровой трансформации документооборота в УрФУ

«Ростелеком» на Урале совместно с «Турбо Облаком» объявили о завершении ключевого этапа цифровой трансформации документооборота в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Сервис «Электронное личное дело» введен в опытную эксплуатацию на мощностях облачного провайдера. Теперь вся информация о студентах — от поступления до выпуска — доступна сотрудникам онлайн в защищенном контуре.

В проекте УрФУ задействованы отечественные технологии и средства защиты от «Ростелекома», включая российские алгоритмы шифрования каналов связи. В свою очередь «Турбо Облако» взяло на себя ответственность за долговременное хранение электронных дел, позволив университету сконцентрироваться на образовательных задачах.

Облачная платформа на базе дата-центров «РТК-ЦОД» уровня Tier III гарантирует не только физическую сохранность данных, но и строгое соответствие требованиям безопасности при работе с конфиденциальной информацией. По данным аналитиков, 46% вузов уже используют подобные технологии. Облака перестали быть просто хранилищем: они превратились в среду для ресурсоемких задач, включая искусственный интеллект. Проект университета выделяется тем, что облако используется не для архива, а для оперативного управления персональными данными студентов.

Сейчас завершается настройка защиты рабочих мест пользователей. В ближайших планах — переход на электронные заявления, которые студенты смогут подавать через личный кабинет без визита в деканат. Совокупность внедренных решений повышает качество обслуживания, снижает административные издержки и ускоряет обработку запросов.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Облака становятся универсальным стандартом — как для рутинного администрирования, так и для передовых научных исследований. И судя по динамике, в ближайшие годы доля вузов, которые делают ставку на такую инфраструктуру, продолжит расти — особенно в сегменте задач, связанных с искусственным интеллектом. Университеты приходят к нам не только за хранением, но и за готовой средой для быстрого развертывания ИИ-сервисов: от автоматического распознавания документов до прогнозирования успеваемости. Виртуальная инфраструктура позволяет вузам не покупать дорогое оборудование, а сосредоточиться на главном — образовании и исследованиях».

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования
Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования Импортонезависимость

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», отметил: «Участие в проекте УрФУ отражает важный сдвиг в запросах высшей школы. Облака перестали быть просто удаленным архивом — сегодня это доверенная среда для работы с чувствительными данными в реальном времени. "Электронное личное дело" объединяет десятки тысяч записей, к которым нужен мгновенный и при этом абсолютно защищенный доступ. Инфраструктура "Турбо Облака" решает эти задачи комплексно. По сути, университет получает не просто виртуальные мощности, а готовый аттестованный контур, внутри которого можно спокойно развивать цифровые сервисы. Уверен, что опыт УрФУ задаст ориентир для других вузов, готовых перейти от экспериментов к полноценной облачной трансформации».

Алексей Сысков, директор по ИТ УрФУ, сказал: «Обработка и хранение данных в облачном пространстве существенно повысили эффективность нашей повседневной работы и разгрузили архивы. Новая система не только экономит время и ресурсы, но и открывает перспективы для внедрения дополнительных ИИ-решений в образовательный процесс. Защита и сохранность личной информации студентов гарантированы благодаря надежной инфраструктуре "Ростелекома"».

Помимо технологического сотрудничества, УрФУ проводит и методологическое взаимодействие с другой дочерней организацией «Ростелекома» – ИТ-школой РТК. Реализуемые программы помогают повысить качество подготовки специалистов, соответствующих современным требованиям рынка, и стимулируют развитие профессиональных стандартов. В конце прошлого года «Ростелеком» назначил ИТ-школу РТК уполномоченной организацией для сотрудничества с вузами по всей стране.

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Аревуар, Билли Гейтс! Власти Франции махнули рукой на Windows и перебираются на Linux

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

Коммунальщики против закона о «Почте России». Они не хотят отдавать ей почтовые ящики и платить ей за доставку электронных квитанций

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Microsoft срочно вырезает из Windows 11 бесящие нейросети, пока пользователи не сбежали на Linux и MacBook

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
