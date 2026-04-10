«Нетрика Медицина» развивает компонент интеграции с ГИС ОМС на базе платформы «N3.Здравоохранение»

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир МЕДИКА») продолжает развивать компонент интеграции с Государственной информационной системой обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) в составе интеграционной платформы «N3.Здравоохранение». Решение позволяет регионам организовать передачу данных об оказанной медицинской помощи в ГИС ОМС через государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ГИСЗ) региона и обогащать медицинские данные финансовой аналитикой.

Появление решения связано с масштабными изменениями в системе ОМС. С 2024 г. ряд регионов в пилотном режиме начал формировать и передавать в ГИС ОМС структурированные электронные финансовые документы (СЭФД) по каждому случаю лечения. Они содержат данные о диагнозах, видах медицинской помощи, назначенных процедурах и лекарственных препаратах, а также иные сведения, необходимые для финансового учета по программе ОМС.

В 2026 г. планируется дальнейшее развитие ГИС ОМС, целевая модель которой – поэтапная привязка данных оплаты страхового случая к медицинским данным. Если медицинская организация не передаст необходимый объём данных в электронном виде в ГИС ОМС, страховая компания не сможет подтвердить оплату. При этом в дальнейшем будет усиливаться интеграция с реестром электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (РЭМД ЕГИСЗ) и контроль оплаты на основе этих данных.

Техническая архитектура ГИС ОМС допускает прямое подключение каждой медицинской организации к федеральной подсистеме. Однако такой подход сопряжён с техническими рисками. Опыт запуска интеграции с ЕГИСЗ показал, что даже при централизованной передаче данных через регион система испытывала значительную нагрузку. Помимо этого, при прямом подключении финансовые данные передаются напрямую в ГИС ОМС, что снижает возможности оперативного регионального мониторинга и анализа данных на уровне субъекта.

Решение «Нетрики Медицины» позволяет медицинским организациям подключаться к ГИС ОМС через региональную интеграционную платформу «N3.Здравоохранение», что значительно упрощает взаимодействие и снижает административную нагрузку. Компонент обеспечивает интеграцию с двумя ключевыми подсистемами ГИС ОМС: Федеральным единым регистром застрахованных лиц (ФЕРЗЛ) и Федеральной подсистемой персонифицированного учета медицинской помощи (ФПУМП).

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

ФЕРЗЛ – это федеральный единый регистр застрахованных лиц, к которому регион получает доступ через региональную интеграционную платформу, а через ФПУМП передаются данные о пациентах и оказанной медицинской помощи. Перед отправкой в ГИС ОМС каждый СЭФД проходит автоматическую проверку на соответствие федеральным требованиям ФОМС. При выявлении ошибок формируется сообщение об отклонении, которое направляется в медицинскую информационную систему (МИС) медицинской организации для исправления и повторной отправки.

Вместе с этим компонент предусматривает функции мониторинга: региональный оператор в интерфейсе аналитической подсистемы видит, какие организации передают документы, с какой периодичностью и с какими статусами, а также получает аналитику по СЭФД: распределение диагнозов, назначенные препараты, статусы диспансерного наблюдения хронических пациентов и многое другое. Для региональных экспертов предусмотрен экстрактор СЭФД – с помощью этого инструмента регионы самостоятельно настраивают необходимые аналитические срезы.

«Цифровизация здравоохранения с каждым годом охватывает все новые процессы, и интеграция с ГИС ОМС – один из следующих важных шагов, который так или иначе затронет каждый регион. При этом передача данных технически сложна, поскольку требует одновременной работы со множеством смежных систем. В таких условиях интеграционная платформа берет на себя роль связующего звена. Она обеспечивает прием, хранение и передачу документов, снижает риски для медицинских организаций и дает региональным органам управления здравоохранением инструмент контроля над передачей данных и их аналитики», – сказал Дмитрий Дикий, руководитель направления ИЭМК компании «Нетрика Медицина».

