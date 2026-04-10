МТС обновила сеть LTE в горнозаводском крае Забайкалья

МТС сообщает о расширении сети LTE в Нерчинско-Заводском, Газимуро-Заводском и Шилкинском округах. Запуск новых базовых станций позволило улучшить покрытие мобильной сети в небольших поселках, в каждом из которых проживает от 300 до 1500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по улучшению качества мобильной сети в поселках Новоширокинский и Широкая Газимуро-Заводского округа, Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа и селе Ононское Шилкинского округа. Благодаря запуску новых базовых станций увеличилось покрытие сети LTE, возросли качественные показатели мобильной связи для более трех тысяч жителей этих поселков, путешественников и работников местных предприятий.

Территории известны богатой историей и горнозаводским наследием. Основанные еще в 18 веке первые сереброплавильные заводы одними из первых начали выплавлять ценные металлы, полученные из местных руд. Сегодня жители занимаются сельским хозяйством и животноводством, работают на промышленных предприятиях. Новое качество связи открывает еще больше возможностей для образования, работы и проведения досуга, а краеведам и любителям промышленного туризма узнать больше об истории края, посетить краеведческие музеи и памятники, например, остатки Газимурского сереброплавильного завода.

«Мы планомерно развиваем сеть мобильной связи в регионе, уделяя внимание как центральным районам, так и малым и отдаленным населенным пунктам, для которых связь позволяет значительно экономить силы и время. Сельчане получают реальные возможности для онлайн-обучения или удаленной работы, а также удобный инструмент для оформления документов и справок, для чего ранее приходилось посещать краевой или окружной центр. Улучшение качества связи также положительно влияет на экономическое развитие территории, открывая новые возможности для малого и среднего предпринимательства», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Также специалисты МТС улучшили в Шилкинском и Калганском округах. Новое качество связи доступно в селах Богомягково и Калга.

Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

У мегаполисов в России заканчиваются электрические мощности

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

В России создан безопасный двигатель для наноспутников, работающий на «сухой воде»

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
