«Мажордом» внедрят в новом проекте VIRA в Новосибирске

ИT-компания «Философт» объявила о начале сотрудничества с застройщиком VIRA из Новосибирска. В рамках партнерства экосистема «Мажордом» будет внедрена в проект для реализации умного дома в новом жилом комплексе «Сподвижники». Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Проект предусматривает внедрение цифровой среды для жителей и управляющей компании, объединяющей ключевые сервисы дома в одном приложении. Решение позволит выстроить удобную систему взаимодействия между резидентами, управляющей компанией и инфраструктурой жилого комплекса.

В ЖК «Сподвижники» будут реализованы следующие функции: заявки и аварийно-диспетчерская служба, чаты жильцов, новости и опросы, домофония, СКУД, брендирование сервиса, рассылка квитанций через приложение и модуль оплаты, маркетплейс услуг и товаров без функции онлайн-платежей, диспетчеризация ИПУ, а также архив видеонаблюдения с доступом к записям за 14 календарных дней. Отдельное внимание в проекте будет уделено брендированию сервиса.

«Сегодня девелоперы все чаще рассматривают цифровую среду не как дополнительную опцию, а как важную часть продукта. Для нас важно, что “Мажордом” помогает закрывать сразу несколько задач: делает сервис для жителей более удобным, дает управляющей компании инструменты для эффективной работы и позволяет застройщику усиливать ценность проекта за счет современных цифровых решений», — отметил Иван Власов, генеральный директор компании «Философт».

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/