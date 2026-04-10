Компания «Улей» помогла Major Cargo Service выстроить прозрачную систему карьерного развития для сотрудников

Digital HR-компания «Улей» помогла Major Cargo Service выстроить прозрачную систему карьерного развития для сотрудников. Благодаря внедрению готовых HRM-решений заказчик запустил инфраструктуру управления талантами за три месяца. Об этом CNews сообщил представитель компании «Улей».

Новая система карьерного развития реализована на «Битрикс24 Энтерпрайз» с использованием модулей «Улья»: «Корпоративный университет», «Оценка 360» и «Библиотека». Ранее в Major Cargo Service использовали собственную LMS, однако её доработка под новые бизнес-задачи требовала значительных инвестиций, что сделало выбор в пользу готового решения более эффективным с точки зрения сроков реализации и финансовых затрат.

Техническое внедрение заняло менее недели. В течение последующих трёх месяцев команда Major Cargo Service совместно с «Ульем» разработала и наполнила систему контентом, сформировала карьерные треки и интегрировала их с программами обучения и оценки.

Проект позволил сэкономить несколько миллионов рублей на разработке. Каждый из 430 сотрудников получил личный кабинет с понятным карьерным треком и целями развития. HR и руководители теперь могут отслеживать соответствие сотрудников должностям и их готовность к росту, а также обновлять программы обучения под новые бизнес-задачи в течение нескольких дней без сложных доработок.

