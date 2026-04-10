HRM-платформа «ВиВорк» включена в реестр отечественного ПО

Интеллектуальная HRM-платформа нового поколения «ВиВорк» компании «Витте Консалтинг» (входит в ГК «Айтеко») включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России под регистрационным номером №32338. Об этом CNews сообщил представитель «Айтеко».

«ВиВорк» — это не просто HR-система, а единая платформа, которая собирает все процессы управления персоналом в одном интерфейсе и превращает их в целостный механизм, а не набор разрозненных инструментов.

Среди ключевых преимуществ решения – гибкость размещения (облако или сервер), глубокая интеграция с другими системами через API, встроенный ИИ-ассистент для аналитики и поддержки решений, модульная архитектура с возможностью кастомизации под нужды бизнеса, а также полное соответствие требованиям российского ПО без санкционных рисков.

«Включение «ВиВорк» в реестр отечественного ПО — важный шаг для нас и наших клиентов. «ВиВорк» изначально создавался не как еще одна HR-система, а как инструмент управления эффективностью команды, и включение в реестр подтверждает, что наше решение отвечает всем требованиям бизнеса, в том числе с точки зрения надежности и безопасности», — отметила Карина Акопова, Product Owner «ВиВорк», директор департамента сопровождения и развития бизнеса «Витте Консалтинг».

Платформа «ВиВорк» предлагает комплексный функционал для управления персоналом, включая инструменты для работы с пользователями и их правами доступа. Система позволяет регистрировать и администрировать учетные записи, назначать роли и настраивать уровни доступа для сотрудников.

Особое внимание уделено автоматизации учета рабочего времени через систему таймшитов – платформа фиксирует отработанные часы по проектам и задачам, упрощает процесс согласования отчетов, а также автоматизирует учет отсутствий персонала, таких как отпуска, больничные и другие виды неявок.

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.
Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г. внедрения

Для управления организационно-штатной структурой (ОШС) компания «ВиВорк» предоставляет инструменты для ее визуализации и редактирования, включая работу с функциональными и проектными подразделениями, а также внесение и согласование изменений в ОШС.

В платформе также реализованы современные подходы к обучению и развитию персонала: от создания образовательных программ и системы наставничества до мониторинга результатов обучения. Дополнительный модуль премирования и мотивации включает удобные инструменты для массового оформления премиальных выплат с интеграцией данных о рабочем времени и выполненных проектах.

Отдельный функционал посвящен управлению проектами – от постановки задач и планирования до контроля трудозатрат и анализа эффективности работы команд.

Другие материалы рубрики

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Аревуар, Билли Гейтс! Власти Франции махнули рукой на Windows и перебираются на Linux

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Коммунальщики против закона о «Почте России». Они не хотят отдавать ей почтовые ящики и платить ей за доставку электронных квитанций

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Microsoft срочно вырезает из Windows 11 бесящие нейросети, пока пользователи не сбежали на Linux и MacBook

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
