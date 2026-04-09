В Подмосковье запись в кружки и секции сделали проще и удобнее

В Подмосковье онлайн-услугу по записи в кружки и секции дополнили новыми автоматическими функциями. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь при подаче заявления система автоматически проверит наличие свободных мест в группе и остаток средств на социальном сертификате. Кроме того, договор на обучение можно будет подписать онлайн – прямо в личном кабинете на регпортале. Это экономит время и избавляет от лишних поездок», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги». Она позволяет по одному заявлению записаться сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования Московской области.

Заявление могут подать родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Результат рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя.

В Мингосуправления добавили, что в рамках оптимизации в услугу добавили сервис предварительной проверки: если заявка в выбранную группу уже подана и находится на рассмотрении, оформить новую не получится. Это исключает дубли и уменьшает количество отказов в предоставлении услуги.

Другие материалы рубрики

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

В России создан безопасный двигатель для наноспутников, работающий на «сухой воде»

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
